Лютий 2020 багатий на круті серіали! Скучаєш за детективом-дурником з «Бруклін 9-9» чи хочеш легку і красиву прем’єру у стилі «Секс у великому місті»? Ми знаємо, як тебе порадувати. Лови підбірку нових серіалів та продовження топових проектів! Обирати не потрібно – краще дивись їх усі!

«Бруклин 9-9», 7 сезон

Жанр: сітком

Дата прем’єри: 6 лютого 2020

В ролях: Енді Семберґ, Стефані Беатріс, Террі Крюс, Мелісса Фумеро, Джо Ло Тругліо, Челсі Перетті, Дірк Блокер, Джоель МакКіннон Міллер, Андре Брауер.

99-й відділок поліції у Брукліні переживає не найкращі часи. Капітан Реймонд Хол став звичайним патрульним через те, що не завершив офіцерську підготовку. Тепер Нью-Йорк потерпає від хаосу. Тепер Енді Піральта Семберг, Мелісса Емі Сантьяго, Джо Ло Трулі, Стефані Беатріс, Террі Крюз і Андре Бауер повинні розрулювати всі ситуації та боротися з криміналом ще краще.



Серіал «Бруклин 9-9» 7 сезон – дати виходу серій:

1 серія – 6 лютого 2020

2 серія – 6 лютого 2020

3 серія – 13 лютого 2020

4 серія – 20 лютого 2020

5 серія – 27 лютого 2020

6 серія – 5 березня 2020

7 серія – 12 березня 2020

«Кеті Кін» (Прем’єра!)

Жанр: підліткова драма, музикальна драма

Дата прем’єри: 6 лютого 2020

В ролях: Люсі Хейл, Ешлі Мюррей, Зейн Холт, Каміль Хайд, Кетрін Ланаса, Джулія Чан, Люсьєн Лавісконт

Спін-офф серіалу «Рівердейл» розкаже про події, які відбуватимуться через п’ять років після закінчення школи героями. Дизайнер-початківець Кеті Кін та співачка Джозі МакКой приїдуть до Нью-Йорку, щоб втілити свої мрії у реальність. Вже у місті вони зустрінуть ексцентричного модника Хорхе Лопеза, який мріє про кар’єру на Бродвеї, та it-girl Пеппер Сміт, яка прагне відкрити власну арт-галерею. У погоні за своєю метою четверо друзів зіштовхнуться з усіма труднощами та радощами, які для них підготувало життя у Великому Яблуці.



Серіал «Кеті Кін» – дати виходу серій:

1 серія – 6 лютого 2020

2 серія – 13 лютого 2020

3 серія – 20 лютого 2020

«Грішниця», 3 сезон

Жанр: кримінальна драма, містика

Дата прем’єри: 6 лютого 2020

В ролях: Джессіка Біл, Крістофер Ебботт, Дон Норвуд, Еббі Міллер, Джоанна П. Адлер, Білл Пуллман, Керрі Кун, Наталі Пул, Ганна Ґросс, Еліша Геніґ, Трейсі Леттс

Детектив Гаррі Амброуза продовжує розслідувати справи, які занадто схожі на містику. Цього разу він розпочинає розслідування трагічної автомобільної аварії на околиці Дорчестера, в штаті Нью-Йорк. Амвроуз розкриває прихований злочин, який втягує його в найнебезпечніший і тривожний випадок його кар’єри.



Серіал «Грішниця» 3 сезон – дати виходу серій:

1 серія – 6 лютого 2020

2 серія – 13 лютого 2020

3 серія – 20 лютого 2020

4 серія – 27 лютого 2020

5 серія – 5 березня 2020

6 серія – 12 березня 2020

7 серія – 19 березня 2020

8 серія – 26 березня 2020

«Томмі» (Прем’єра!)

Жанр: драма, кримінал

Дата прем’єри: 6 лютого 2020

В ролях: Іди Фалько, Еделейд Клеменс, Майкл Чернус, Тоні Пата, Расселл Дж. Джонс, Томас Садоскі, Люк Джонс, Джозеф Лайл Тейлор, Меттью Деллапінья

Колишній високопоставлений офіцер Нью-Йорка Ебігейл “Томмі” Тома стає першою жінкою-начальником поліції Лос-Анджелеса. Американські виборці зажадали, щоб було наочно продемонстровано рівність статей в дії. Тому мер пішов у них на поводу, призначивши начальником поліції жінку. Тепер вона має довести, що жінка здатна виконувати цю роботу.



Серіал «Томмі» – дати виходу серій:

1 серія – 6 лютого 2020

2 серія – 13 лютого 2020

3 серія – 20 лютого 2020

4 серія – 27 лютого 2020

«Телефоністки», 5 сезон

Жанр: драма

Дата прем’єри: 14 лютого 2020

В ролях: Бланка Суарес, Йон Гонсалес, Ана Фернандес, Меггі Сівантос, Надя де Сантьяго, Мартін Рівас, Ана Полвороса, Серхіо Мур, Борха Місяць, Ніко Ромеро, Ірія дель Ріо, Анхела Кремонте, Карлос Каніовскі, Конча Веласко

1920-ті роки в Мадриді. У цей час зароджується сучасна телекомунікаційна компанія. Після переїзду в місто саме тут починають працювати чотири молоді жінки. І це історія їхнього життя.



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