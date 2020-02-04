Гурт CLOUDLESS, який став учасником Нацвідбору на «Євробачення-2020», представив кліп на конкурсну пісню Drown Me Down.

Дивитися прем’єру кліпу CLOUDLESS – Drown Me Down онлайн:



Відеоробота побудувана на алегоріях на крихкий та безупинний сучасний світ. Як почуває себе в такому світі людина? Гурт пропонує глядачам самим відповісти на це питання, побачивши відео.

– Незважаючи на життєві складнощі, ніхто не має права вказувати, як нам жити та що і як робити. Не існує «правди в останній інстанції». Це пісня-заклик: ніколи не здавайся, будь собою! Втілені у кліпі образи – ключі, що відкривають значно більше, ніж ми можемо сказати. Дочекайтеся релізу та зрозумієте все самі, – поділилися історією відео учасники CLOUDLESS.



Режисером кліпу Drown Me Down став відомий український режисер Олег Борщевський.

– Створення кліпу можна порівняти з авторськими короткометражними фільмами. Звісно, повнометражне кіно займає більше часу та підготовки, однак кліп – можливість у короткій формі передати ідею, яка співзвучна зі світосприйняттям музикантів та режисера. Найлегше працювати з музикантами, які знають, чого хочуть. Вони мають знати, хто вони, як бажають самовиражатись та чого прагнуть, – розповів режисер Drown Me Down Олег Борщевський.

Нагадаємо, що на сцену національного відбору на «Євробачення-2020» CLOUDLESS вийде під номером 6 у першому півфіналі, який відбудеться 8 лютого.

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