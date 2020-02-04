Міла Йовович народила дівчинку. Фото маленької

Міла Йовович стала мамою втретє! У родині 44-річної голлівудської актриси і 54-річного режисера Пола Андерсона свято – 2 лютого на світ з’явилася їхня третя донька. Міла дуже переживала, щоб вагітність і пологи пройшли добре і навіть ділилася своїми почуттями з підписниками в Instagram. Дитину назвали Ошан Ларк Елліот Йовович-Андерсон. Чому так, актриса докладно розповіла на своїй сторінці в Instagram:

– Всім привіт!!! 2 лютого о 8:56 народилася Ошан Ларк Елліот Йовович-Андерсон. Ошан – це уельське чоловіче ім’я, яке вимовляється О -шан. Знаю, що ім’я довге, але сім’я не могла визначитися. Евер і моїй мамі подобалося Ларк, а мені і Дашель – Елліот. Але Пол проголосував за Ларк. Так що доньці буде з чого вибрати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram millajovovich 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Вся сім’я в захваті від малятка. А Міла вже відмічає її особливості характеру.

– Дочка така красива! Її волосся світліше, ніж було у дівчаток, і вона дуже сильна. Її ручки складно контролювати і вона вже піднімає голову, щоб роздивитися, що відбувається навколо. Вона наш диво-малюк, і ми дуже вдячні за те, що Ошан у нас є, – написала Міла.

Вітаємо сімейство з довгоочікуваною дитиною! Нагадаємо, що Міла і Пол вже виховують двох доньок Евер Габо Андерсон (народилася 3 листопада 2007) та Дешілл Іден (1 квітня 2015).

Фото – @millajovovich

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