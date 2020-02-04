Jerry Heil – #VEGAN: конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення 2020
Співачка Jerry Heil, яка взірвала український шоубіз треком «Охрана Отмєна», нарешті презентувала свою пісню на Нацвідбір «Євробачення-2020». Кілька тижнів поспіль Яна Шамаєва інтригувала фанатів у своєму Instagram уривками конкурсної пісні. А 1 лютого на її офіційному YouTube-каналі відбулася офіційна прем’єра ліричного відео.
Слухати Jerry Heil – VEGAN онлайн:
– «VEGAN» – це пісня про веганство. У нас безліч людей вегани, але вони відчувають, я навіть по собі знаю, що декому не треба про це розповідати. Бо щоразу, як ти це кажеш, у тебе стається такий маленький камінг аут. Моя пісня про толерантність у багатьох відношеннях, але показово на темі веганства. Цю пісню варто донести. Я вирішила зробити це через свій гумористичний стиль. Хочеться розказати про відкритість України до нових течій, що Україна йде в ногу зі світом, що Україна – модна країна, – поділилася Jerry Heil з Новим каналом.
Яна зізналася, що написала трек спеціально для «Євробачення-2020» за два місяці до того, як Vogue Ukraine оголосили, що 2020 рік офіційно визнаний роком вегана. Співачка переконана, що такі збіги не випадкові.
Нагадаємо, що Нацвідбір на «Євробачення-2020» пройде 8, 15 та 22 лютого. Хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі, дізнаємося вже зовсім скоро.
Слова пісні Jerry Heil – VEGAN:
I bet ur mother wouldn’t like me
She cooks paella I don’t like meat
That’s how it began
I bet ur father wouldn’t get it
Why am I seatin eatin carrot
That’s cause I’m vegan vegan
Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
CH:
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola
Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Veeeeeeeeegan
We met on tinder it’s our 1st date
I hoped u’d be my vegan soulmate
But it went awful awful
Oh ooooh oooooh
Im skinny not ‘cause I don’t feel well
But u keep asking ‘bout my b12! Man!
I’ve got my tofu tofu
Oooooooooh
Shoot me shoot me m/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
CH:
Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola
Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan
BRIDGE:
Easy breezy lemon squeezy
Holy moly guacamole
and what about gym? What ‘bout big butts?
u wanted see my proteins so watch me going nuts
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