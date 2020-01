Assol – Save It: конкурсна пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення 2020

Молода українська співачка Assol, яка почала свою творчу кар’єру ще в п’ять років, нарешті опублікувала нову пісню «Save It».

Слухати Assol – Save It онлайн:

Save It – не просто чергова пісня для конкурсу, вона має важливе соціальне значення. Її головний меседж – «почни з себе, аби допомогти світові». Йдеться про маленькі кроки, які кожен з нас може зробити для того, аби зменшити згубний вплив людей на довкілля. Це і свідоме споживання, і правильна переробка сміття, раціональне використання ресурсів тощо. Це речі, які, насамперед, допоможуть вирішити екологічні проблеми України, а потім і змінять світ на краще.

– У пісні говориться про важливі проблеми: про те, що ми, можливо, останнє покоління, яке може змінити щось у цьому світі. Ми всі добре бачимо, які жахливі речі трапляються: пожежі, забруднення середовища, вирубка лісів… Я вважаю, що люди повинні звернути на це увагу. А зробити це можна лише почавши з себе. Тому моя пісня про те, що потрібно змінитися всередині себе, щоб потім допомогти іншим, – розповіла Assol Новому каналу.

Наживо пісню Assol «Save It» можна буде почути вже під час першого півфіналу Національного відбору на «Єврообачення-2020» 8 лютого о 20:00 на телеканалах СТБ та UA:ПЕРШИЙ.

Слова пісні Assol – Save It:

I’m sorry, don’t want to hear your voice

don’t you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms

We gonna save it

Chorus

Have no time to understand

Don’t be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet

Just make love and

We gonna save it

No money can make you feel alright

When some children cry

Put your gun down and be the men we trust

Help to save our lives

