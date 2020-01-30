Девід Аксельрод готовий підкорювати жіночі серця і конкурс «Євробачення-2020». Співак, відомий раніше під ім’ям Володимир Ткаченко, вийде на сцену Нацвідбору з романтичною баладою під назвою Horizon. Девід виступить під №7 у прямому ефірі другого півфіналу, 15 лютого.

Співак розповів Новому каналу, про що його конкурсна пісня:

– Це лірична балада. Вона була написана більше п’яти років тому, коли моя дружина була вагітна, – прокоментував Аксельрод. – Я був тоді такий натхненний! Щасливий кожен день і вдячний Всесвіту, що можу робити в житті те, що мені подобається.

Слова пісні Horizon

All the stars are coming down

to light my way into the night

Now it feels so bright

All the winds are slowing down

to whisper how to find you

Now I got a clue

and all the waves are so calm

here I am, floating up,to you yeah

tell me baby how to reach you out

Baby there’s so much inside and I cant no longer hide

spread my wings and made me flying

on the clouds I wrote this song Never in my life I felt so strong

Ever since you baby came along

Never knew what’s right or what is wrong You’re my Horizon Used to keep on falling and feel down

But baby it’s all gone – look at me now I am rising ,

You’re my horizon Spread my wings and made me flying

Tell me baby how to reach you out

There’s so much inside baby

And I can’t no longer hide Huh you made me fly ooooo baby I can’t no longer hide Переклад пісні Horizon

Всі зірки спускаються, щоб освітити мою подорож вночі.

Добре відчуття.

Всі вітри вгамовуються, щоб прошепотіти як тебе знайти –

Тепер в мене є підказка.

І всі хвилі дуже спокійні,

То ж на них я пливу до тебе.

Скажи мені як дістатися тебе –

Стільки всього маю в душі, не можу більше це приховувати.

Ти надала мені крила, тож я літаю –

І на небі пісню цю я написав.

Ніколи в житті я не відчував себе таким сильним,

З тих самих пір, як тебе зустрів.

Раніше не розумів , що є правильним, а що – ні.

Ти – мій Горизонт.

Раніше збивався і відчував себе пригніченим,

Але ті дні минули – подивись на мене зараз.

Я – на підйомі.

Ти – мій Горизонт.

У Девіда Аксельрода великі шанси прорватися до фіналу Нацвідбору. З ним сильна команда. Це його продюсер і дружина Олена Мозгова, за плечима якої продюсування багатьох музичних фестивалів, концертів і премій. Вона все своє життя присвятила музиці. До того ж, співавтором пісні Horizon став Павло Шилько. Він довгий час коментував «Євробачення», а в 2005 році разом з Машею Єфросініною провів його в Україні. Павло – один з небагатьох експертів з цієї теми. І може підказати, який музичний матеріал може запам’ятатися і вистрілити на цьому конкурсі.

Що ж, чекаємо 15 лютого і подивимося, як пісню Horizon Девіда Аксельрода оцінить журі Нацвідбору і глядачі.

Фото – david__axelrod.

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