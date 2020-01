Девід Аксельрод готовий підкорювати жіночі серця і конкурс «Євробачення-2020». Співак, відомий раніше під ім’ям Володимир Ткаченко, вийде на сцену Нацвідбору з романтичною баладою під назвою Horizon. Девід виступить під №7 у прямому ефірі другого півфіналу, 15 лютого.

Співак розповів Новому каналу, про що його конкурсна пісня:

– Це лірична балада. Вона була написана більше п’яти років тому, коли моя дружина була вагітна, – прокоментував Аксельрод. – Я був тоді такий натхненний! Щасливий кожен день і вдячний Всесвіту, що можу робити в житті те, що мені подобається.

All the stars are coming down

to light my way into the night

Now it feels so bright

All the winds are slowing down

to whisper how to find you

Now I got a clue

and all the waves are so calm

here I am, floating up,to you yeah

tell me baby how to reach you out

Baby there’s so much inside and I cant no longer hide

spread my wings and made me flying

on the clouds I wrote this song

Never in my life I felt so strong

Ever since you baby came along

Never knew what’s right or what is wrong

You’re my Horizon

Used to keep on falling and feel down

But baby it’s all gone – look at me now

I am rising ,

You’re my horizon

Spread my wings and made me flying

Tell me baby how to reach you out

There’s so much inside baby

And I can’t no longer hide

Huh you made me fly ooooo baby I can’t no longer hide