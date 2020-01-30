Біллі Айліш виступить на «Оскарі-2020»

Цьогорічна тріумфаторка «Греммі» стане спеціальною гостею церемонії вручення кінопремії

Американська співачка Біллі Айліш, яка нещодавно здобула п’ять премій «Греммі», виступить на «Оскарі-2020». Про це стало відомо з офіційного сайту Американської кіноакадемії.

Яку саме пісню виконувати 18-річна Біллі Айліш на сцені головної кінопремії, поки невідомо. Але прихильники у мережі припускають, що, ймовірніше за все, артистка заспіває свій хіт «Bad Guy». Адже саме ця пісня стала саундтреком до фільму «Скандал». Цього року він номінований на «Оскар» у трьох номінаціях.

Окрім Біллі Айліш, 9 лютого на «Оскарі» у Лос-Анджелесі виступлять Ренді Ньюман, Елтон Джон та інші номінанти премії.

Нагадаємо, що у номінації «Кращий фільм» за «Оскар-2020» змагаються «Форд проти Феррарі», «Ірландець», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькі жінки», «Шлюбна історія», «1917», «Одного разу в Голлівуді», «Паразити».

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