Олександр Порядинський – SAVIOR: конкурсна пісня учасника Нацвідбору на «Євробачення-2020»

Список учасників Нацвідбору на «Євробачення-2020» вже відомий! Серед пів фіналістів опинився і молодий співак Олександр Порядинський. Напередодні Національного відбору він презентував новий сингл Savior. Саме з ним Порядинський боротиметься за вихід на міжнародну співочу арену «Євробачення-2020». Оціни пісню просто зараз!

Олександр Порядинський – наймолодший переможець одного з головних вокальних шоу країни. Вже тричі співак підкорював сцену Нацвідбору й щоразу приходив із новою піснею. Цього року Олександр виступатиме в другому пів фіналі. Його номер – 4. Порядок виступу учасників Національного відбору на «Євробачення-2020» ти можеш знайти на сторінках Нового.

Нещодавно артист презентував свій новий сингл Savior, з яким змагатиметься за перемогу. Олександр обрав актуальну, важливу тему, яка зачепить кожного.

«Сучасний світ є прагматичним і доволі жорстким, іноді не залишаючи права на помилку, – каже Порядинський. – В житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Коли безнадія та відчай можуть позбавити сил і рішучості, коли нас розривають сумніви та протиріччя, коли зростає зневіра в людей. Саме в такі моменти і варто згадати: ви не наодинці з навколишнім світом. Озирніться навколо — і обов’язково знайдете того, хто поверне вам віру в себе і в людей. Стане вашим спасителем. А можливо, саме Ви і є тією людиною, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію».

Серйозний меседж пісні талановитий співак передав ще й у назві: «Вже сама назва — Savior — є багатозначною. Рятівник, спаситель, або мотиватор до самореалізації та людина, здатна на самопожертву. І, оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію».

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