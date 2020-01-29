Нещодавно на сторінках Нового каналу з’явився список учасників Нацвідбору на «Євробачення-2020». До нього потрапив GIO – талановитий український музикант із Грузії. За право представляти Україну на «Євробаченні-2020», яке відбудеться у Роттердамі, артист боротиметься з авторською піснею FEELING SO LOST. Слухай пісню GIO для Національного відбору просто зараз!

У полуфінал Нацвідбору «Євробачення-2020» співак GIO виступить із авторською піснею Feeling so Lost. Про це він детально розповів у своєму Instagram: «Друзі, в першу чергу хочу подякувати кожному за ту підтримку та теплі слова, які я отримую від вас з дня оголошення списку Нацвідбору. Однак, багато запитань про те, з якою піснею я все ж буду брати участь. Тож давайте привідкриємо завісу, щоб уникнути плутанини. Це буде пісня Feeling so Lost, і вона була написана ще в листопаді перед моїм першим сольним концертом, початкову версію якої ви вже могли чути».

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Зараз GIO працює над вдосконаленням пісні, яка може допомогти йому з перемогою. «Спеціально для Нацвідбору і, сподіваюся, для самого «Євробачення» я допрацьовую пісню, щоб додати в неї нове звучання і зробити її більш сценічною, – написав артист у Instagram. – Обіцяю, що вже зовсім скоро ви зможете почути фінальний варіант моєї пісні, з якою я буду виступати, і це буде вогонь!»

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Талановитий співак Гіо Дарахвелідзе родом із Грузії, але вже довгий час проживає у Києві. Юнак закінчив Інститут міжнародних відносин, але знайшов своє покликання у творчості. Молодий артист грає в жанрі поп-музики. Гіо брав участь у багатьох українських талант-шоу, а також виступав разом із сучасним симфонічним оркестром Lords of The Sound.

Нагадаємо, пісні всіх учасників Національного відбору на «Євробачення-2020» ти можеш послухати за посиланням. І не забувай ділитися своїми враженнями в соціальних мережах Нового каналу.

Фото: @giodara_