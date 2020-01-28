GO_A – Соловей: конкурсна пісня учасників Нацвідбору на Євробачення 2020

Український електрофолк-гурт Go_A представив пісню «Соловей», з якою збирається брати участь у Національному відборі на «Євробачення-2020».

Слухати GO_A – Соловей онлайн:

У своїй творчості гурт Go_A поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв у вибухову музичну суміш. І конкурсна пісня «Соловей» не стала винятком.

«Життя – це досвід, а він буває різним. Головне ніколи не втрачати оптимізм і вміти достойно виходити з будь-яких ситуацій навіть в момент закоханості. Адже головне не те, що відбувається, а те, як ти на це реагуєш», – ось так про свою пісню відгукується гурт Go_A.

Написаний сингл українською мовою, хоча зазвичай на «Євробаченні» усі пісні прийнято виконувати хоча б з долею англомовного тексту. Також варто відзначити, що через український етновокал «Соловей» нагадує про пісню «Apart» з минулорічного Нацвідбору, яку виконував гурт KAZKA.

Жеребкування визначило, що виступатиме гурт Go_A представить свою пісню у першому півфіналі Нацвідбору, який відбудеться 8 лютого.

Текст і слова пісні GO_A – Соловей:

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

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