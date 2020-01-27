Незважаючи на те, що Новий рік 2020 – рік Білого Металевого Пацюка – тільки почався, нам уже є чим порадувати завзятих серіаломанів. У січні на екрани повертаються декілька крутих проектів, які вже давно полюбилися публіці – «Вікінги», «Сексуальне виховання» і «Новий Папа». Не обійдеться, звичайно ж, і без перспективних новачків. У цьому матеріалі ми зібрали найкращі серіали 2020 року, які варто подивитися в січні. Вибирай і насолоджуйся переглядом!

«Вікінги», 6 сезон

Жанр: бойовик, драма, мелодрама, пригоди, історія

Дата прем’єри: 4 грудня 2019

В ролях: Тревіс Фіммел, Клайв Стенден, Кетрін Винник, Густаф Скарсгорд, Джордж Блаґден, Александер Людвіґ, Гебріел Бірн, Джесалін Ґілсіґ, Аліса Сазерленд, Донал Лоуг, Лайнас Роуч, Петер Францен, Яспер Пяякконен.

«Вікінги» – це канадсько-ірландський історичний серіал, створений на замовлення телеканалу History. Прем’єра проекту відбулась 3 березня 2013 року, й відразу ж заволоділа серцями глядачів. Зазначимо, що серіал «Вікінги» не є повною мірою історичним. Його сюжет написаний за мотивами скандинавських саг про набіги вікінгів раннього середньовіччя на англосаксонську Британію і Західне Франкське королівство.

Шостий сезон зосередиться навколо «Віщого Олега», який сидить в Новгороді, і приймає Івара. Разом вони підуть відвойовувати землі. Ймовірно, за часом це повинен бути період до того, як Олег захопив Київ.

Серіал «Вікінги» 6 сезон – дати выходу серій:

1 серія – 4 грудня 2019

2 серія – 4 грудня 2019

3 серія – 11 грудня 2019

4 серія – 18 грудня 2019

5 серія – 1 січня 2020

6 серія – 8 січня 2020

7 серія – 15 січня 2020

8 серія – 22 січня 2020

9 серія – 29 января 2020

10 серія – 5 февраля 2020

«Дракула», 1 сезон (Прем’єра!)

Жанр: драма, жахи

Дата прем’єри: 2 cічня

В ролях: Клас Банг, Доллі Веллс, Джон Хеффернан, Морфідд Кларк, Джоанна Скенлан, Луїза Ріхтер, Джонатан Аріс, Саша Дхаван, Нейтан Стюарт-Джарретт, Клайв Расселл, Катерина Шелл.

«Дракула» – новий британський телесеріал, знятий у жанрі жахів і драми. Сюжет заснований на однойменному романі Брема Стокера. Творцями проекту стали Марк Гетісс і Стівен Моффат, що прославилися завдяки роботі над картинами «Доктор Хто» і «Шерлок».

Події першого сезону серіалу «Дракула» розгортаються у 1897 році на просторах Трансільванії. Граф-кровопивця Дракула готується до грандіозного захоплення вікторіанського Лондона. У небезпеці всі – мерці наступають стрімко.

Серіал «Дракула» 1 сезон – дати виходу серій:

1 серія – 2 січня 2020

2 серія – 3 січня 2020

3 серія – 4 січня 2020

«Новий Папа»

Жанр: драма

Дата прем’єра: 10 січня 2020 на Sky

В ролях: Джуд Лоу, Джон Малкович, Сільвіо Орландо, Хав’єр Камара, Сесіль де Франс, Людівін Саньє, Мерілін Менсон, Шерон Стоун, Марк Іванір, Мауріціо Ломбарді, Генрі Гудман, Массімо Гіні.

У Ватикані з’явиться новий Папа. Фактично Іоанн Павло II буде лише формально виконувати обов’язки понтифіка Папи Римського Пія XIII з «Молодого Папи», який раптово впав у кому. «Кожен у світі повинен знати, хто такий Папа Римський. І це не марнославство, а необхідність», – каже головний герой, якого зіграв Джон Малкович.

Але управляти папським престолом Іоанну Павлу II довго не пощасливиться. Молодий Папа все ж вийде із затяжної коми та захоче повернути владу собі. За словами режисера серіалу Паоло Соррентіно, в новому сезоні глядачі побачать двох понтифіків одночасно.

Серіал «Новий Папа» («Молодий Папа» 2 сезон) – дати выходу серій:

1 серія – 10 січня 2020

2 серія – 10 січня 2020

3 серія – 17 січня 2020

4 серія – 17 січня 2020

5 серія – 24 січня 2020

6 серія – 24 січня 2020

7 серія – 31 січня 2020

8 серія – 31 січня 2020

9 серія – 8 січня 2020

«Сексуальне виховання», 2 сезон

Жанр: комедія, драма

Дата прем’єра: 17 січня 2020 на Netflix

В ролях: Дженніфер Білз, Сепіде Моафі, Кетрін Менніг, Лейша Хейлі, Арен Менді, Лео Шенг, Росанн Зайас, Жаклін Тобон, Брайан Майкл, Стефані Аллен.

Серіал «Сексуальне виховання» розповідає історію шістнадцятирічного підлітка Отіса. Він переживає складний період у житті, коли гормони бурлять, а мама, секс-терапевт, не соромиться ставити незручні запитання. Будучи обізнаним теоретично у сексуальних питаннях, Отіс зі своєю однокласницею Мейв відкриває в школі підпільні курси сексуального виховання.

Серіал «Сексуальне виховання» 2 сезон – дати выходу серій:

1 серія – 17 січня 2020

2 серія –17 січня 2020

3 серія – 17 січня 2020

4 серія – 17 січня 2020

5 серія – 17 січня 2020

6 серія – 17 січня 2020

7 серія – 17 січня 2020

8 серія – 17 січня 2020

«Слово на літеру Л: Покоління Q», 1 сезон

Жанр: драма, комедія

Дата прем’єри: 8 грудня 2019

В ролях: Дженніфер Білз, Кетрін Менніг, Лейша Хейлі, Арьєн Менді, Лео Шенг, Росанн Зайас, Жаклін Тобон, Брайан Майкл, Стефані Аллен.

«Слово на літеру Л» – це американо-канадський серіал, який розповідає про життя групи лесбіянок із Лос-Анджелеса (США), їхніх друзів, знайомих, сімей і коханців. Проект складався із шести сезонів і виходив на екранах з 2004 по 2009 рік. Він був дуже популярним!

І ось, через 10 років, телеканал Showtime вирішив відродити серіал «Слово на літеру Л»! Оновлений проект отримав назву «Слово на літеру Л: Покоління Q», він складатиметься із восьми епізодів і об’єднає зірок з оригінального касту – Дженніфер Білс, Лейшу Хейлі та Кетрін Менніг. Хто зіграє «нове покоління одержимих персонажів ЛГБТ», на даний момент невідомо. Творці серіалу підкреслюють, що «Слово на літеру Л: Покоління Q» – це не перезавантаження старого проекту, а його продовження.

Серіал «Слово на літеру Л: Покоління Q» 1 сезон – дати выходу серій:

1 серія – 8 грудня 2019

2 серія – 15 грудня 2019

3 серія – 22 грудня 2019

4 серія – 29 грудня 2019

5 серія – 5 січня 2020

6 серія – 12 січня 2020

7 серія – 19 січня 2020

8 серія – 26 січня 2020

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