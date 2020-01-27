«Оскар-2020»: Повний список номінантів кінопремії

Нарешті! Названо номінантів на престижну кінопремію «Оскар-2020». Церемонія нагородження відбудеться вже 9 лютого в театрі «Долбі» в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія). Дізнайся, хто може отримати «Оскар-2020», далі в матеріалі!

Номінанти на премію «Оскар-2020»:

«Оскар-2020»: Найкращий фільм

«Форд vs Феррарі»

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькі жінки»

«Шлюбна історія»

«1977»

«Одного разу в … Голлівуді»

«Паразити»

«Оскар-2020»: Найкраща чоловіча роль

Антоніо Бандерас «Біль та слава»

Леонардо Ді Капріо «Одного раз в … Голлівуді»

Адам Драйвер «Шлюбна історія»

Гоакін Фенікс «Джокер»

Джонатан Прайс «Два папи»

«Оскар-2020»: Найкраща чоловіча роль другого плану

Бред Пітт «Одного разу в … Голлівуді»

Том Генкс «Чудовий день у нашому районі»

Ентоні Хопкінс «Два Папи»

Аль Пачіно «Ірландець»

Джо Пеші «Ірландець»

«Оскар-2020»: Найкраща жіноча роль

Сінтія Ерайво «Гарріет»

Скарлетт Йоганссон «Шлюбна історія»

Сірша Ронан «Маленькі жінки»

Шарліз Терон «Секс-бомба»

Рене Зеллвегер «Джуді»

«Оскар-2020»: Найкраща жіноча роль другого плану

Лора Дерн

Скарлетт Йоганссон

Флоренс П’ю

Кеті Бейтс

Марго Роббі «Секс-бомба»

«Оскар-2020»: Найкраща пісня

I Can not Let You Throw Yourself Away «Історія іграшок 4»

(I’m Gonna) Love Me Again «Рокетмен»

I’m Standing With You “Прорив”

Into The Unknown «Холодне серце 2»

Stand Up “Гаррієт»

«Оскар-2020»: Найкращий фільм іноземною мовою

«Корпус Крісті» (Польща)

«Світ меду» (Північна Македонія)

«Знедолені» (Франція)

«Біль та слава» (Іспанія)

«Паразити» (Південна Корея)

«Оскар-2020»: Найкращий режисер

Квентін Тарантіно «Одного разу… в Голлівуді»

Сем Мендес «1917»

Мартін Скорсезе «Ірландець»

Тодд Філліпс «Джокер»

Пон Чжун Хо «Паразити»

«Оскар-2020»: Найкращий анімаційний повнометражний фільм

«Історія іграшок 4»

«Як приборкати дракона 3»

«Містер Лінк: Загублена ланка еволюції»

«Я втратив тіло»

«Клаус»

«Оскар-2020»: Найкращий оригінальний сценарій

«Ножі наголо»

«Шлюбна історія»

«1917»

«Одного разу… в Голлівуді»

«Паразити»

«Оскар-2020»: Найкращий сценарій-адаптація

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькі жінки»

«Оскар-2020»: Найкращий анімаційний короткометражний фільм

«Дочка»

«Hair Love»

«Кітбулл»

«Сестра»

«Оскар-2020»: Найкращий документальний повнометражний фільм

«Американська фабрика»

«Світ меду»

«Печера»

«На грані демократії»

«Для Сами»

Найкращий документальний короткометражний фільм

In the abcence ( «За відсутності»)

Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl) («Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)»)

Life overtakes me («Життя обганяє мене»)

St. Louis Superman («Супермен із Сент Луїса»)

Walk Run Cha-Cha («Прогулянка ходою Ча-Ча»)

«Оскар-2020»: Найкраща робота художника-постановника

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Одного разу … в Голлівуді»

«Паразити»

«Оскар-2020»: Найкраща операторська робота

«Ірландець»

«Джокер»

«Одного разу в … Голлівуді»

«1977»

«Маяк»

«Оскар-2020»: Найкращий монтаж

«Форд vs Феррарі»

«Джокер»

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«Паразити»

«Оскар-2020»: Найкращий звук

«Форд vs Феррарі»

«До зірок»

«Джокер»

«1977»

«Одного разу … в Голлівуді»

«Оскар-2020»: Найкращий звуковий монтаж

«Форд vs Феррарі»

«Джокер»

«1977»

«Одного разу в … Голлівуді»

«Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

«Оскар-2020»: Найкраща музика до фільму

«Шлюбна історія»

«1917»

«Джокер»

«Маленькі жінки»

«Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

«Оскар-2020»: Найкращі візуальні ефекти

«Месники: Фінал»

«Ірландець»

«Король лев»

«1917»

«Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

«Оскар-2020»: Найкращий дизайн костюмів

«Ірландець»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькі жінки»

«Одного разу в … Голлівуді»

«Оскар-2020»: Найкращий грим та зачіски

«Секс-бомба»

«Джокер»

«Джуді»

«Чаклунка: Повелителька темряви»

«1917»

Фото: Getty Images

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