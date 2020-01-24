Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«Останнє, чого він хотів»: дивись офіційний трейлер з Енн Гетевей

«Останнє, чого він хотів»: дивись офіційний трейлер з Енн Гетевей

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер фільму «Останнє, чого він хотів» з Енн Хетеуей і Уїллемом Дефо в головних ролях.

Останнє, чого він хотів: дивитись другий офіційний трейлер

Події у фільмі відбуватимуться у 80-х роках. Журналістка-ветерана Олена Макмехон дізнається про те, що уряд США займається нелегальними поставками зброї. Розслідування показало, що за усім цим стоїть саме її батько Річард.  І що Олені тепер робити?

Прем’єра фільму «Останнє, чого він хотів» відбудеться 27 січня 2020 року на Netflix.

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