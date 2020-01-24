Макс Барських: «Я б не хотів, щоб моє батьківство обмежилося тільки біологічним фактором»

За місяць до старту другого світового туру Nezemnaya 2020 року десятикратний володар платинових дисків у відвертому інтерв’ю «Отдохни» розповів про особисте життя в 2019 році, про плани на майбутнє і про те, яким би татом він хотів бути своїй дитині.

Всі знають, що про особисте життя артист завжди говорить дуже стримано, залишаючи особисте – дійсно особистим. Але артист зізнався, що, власне, і приховувати особливо поки нічого – серце Барських досі вільне:

– З точки зору стосунків цей рік був вкрай спокійний. 90 відсотків свого часу я присвятив творчості і написанню музики. Решта 10 пішли на проведення часу з сім’єю, друзями і близькими мені людьми. Висновок 2019 року – свою любов поки не зустрів і усвідомив, що перестав її шукати. Я вірю, що вона сама мене знайде в певний момент життя, коли я найменше буду цього чекати.

У березні тобі виповниться 30 років. Хто тебе найбільше дошкуляє питаннями про одруження і дітей – журналісти чи батьки? Що відповідаєш на подібні питання?

– Напевно, найбільше батьки (посміхається). Але я слабо піддаюся якого-небудь впливу з боку оточуючих і чітко переконаний в своїх бажаннях. На даному етапі я не можу приділяти належну кількість часу своій майбутній родині, тому і не прагну до якнайшвидшого її створення. Я живу на дві країни і левову частку свого часу проводжу або в літаку, або на сцені. Яке майбутнє може чекати такі відносини на відстані? Рано чи пізно тобі все одно доведеться зробити вибір. Але я впевнений, що в моєму житті обов’язково настане етап, коли мені цілком захочеться зануритися в сімейні справи і всі 90 відсотків, які я зараз витрачаю на роботу і музику, приділити рідним і близьким. До того ж, я б не хотів, щоб моє батьківство обмежилося тільки біологічним фактором. У моєму розумінні тато – це людина, яка відкриває дитині світ і сам живе світом дитини. Коли зрозумію, що досяг всього, чого хотів, в творчості – займуся родиною.

Однак, дитячої любов’ю Макс Барських зовсім не обділений:

– У мене досить велика родина: два племінника і дві племінниці абсолютно різного віку. Також на підході мій внучатий племінник, тобто зовсім скоро я стану двоюрідним дідом (посміхається), тому в житті мене оточує багато дітей і дитячої любові. Так як ці діти не мої, мені дістається від них найкраще – вони не встигають мене емоційно виводити з себе і завжди надихають дитячої енергією в своєму кращому її прояві.

І хоча артист в найближчому майбутньому не планує створюватися сім’ю і ставати татом, хто знає, що чекає на Макса Барських завтра? Можливо, його половинка стоїть за поворотом, і справжня любов змінить всі плани артиста.

Фото: Ярослав Бугаєв

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