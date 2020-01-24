Молодий режисер, відомий своїм гучним фільмом про ЛГБТ-спільнота «Не ховай очей», зняв відео на пісню «Зима» українських артистів. Вийшло ну дуже красиво!



– Часто, закохавшись, люди бояться зробити крок назустріч один одному. Саме тоді їх емоції, як маріонетки, опиняються під владою страху бути відштовхнутими чи незрозумілими. Через це герої зближуються з осторогою. Але інколи потрібно дати волю почуттям і звільнити їх від «крижаних лахів», – прокоментував свою роботу Юрій Двіжон.

Як Олег Скрипка і Христина Соловій зважилися записати дуетну пісню, розповіла 27-річна виконавиця.

– Я дуже обережно ставлюся до дуетів, тому що вони впливають на творчість, – зізналася Христина. – Ти впускаєш в себе світ іншого музиканта, переймаєш його енергію і дзеркалом його. Це мій перший дует, і я щаслива, що він пройшов з легендарним Олегом Скрипкою. Я отримувала багато пропозицій заспівати в дуеті, але не відчувала себе готовою з різних причин. Пропозиція Олега – це таке стовідсоткове влучання в ціль. Хімія, яку потрібно шукати. Вона є і все. Як це вплине на мою творчість – самій цікаво. Може, я почну краще танцювати, або стану м’якше вимовляти букву «л», або куплю собі косуху, навчуся грати на гітарі і піду в рокери.

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