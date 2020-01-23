Кінокомпанія Sony Pictures опублікувала офіційний трейлер фільму «Погані хлопці 3». Актори Вілл Сміт та Мартін Лоуренс знову перетворилися на небезпечних детективів.

Погані хлопці 3: дивитись другий офіційний трейлер

Фільм розповідає про колишніх друзів-детективів Бернета та Лоурі. Вони вже давно не працювали разом, бо Бернет посварився з напарником та пішов з поліції, щоб став приватним детективом. Їм доведеться знову стати напарниками, щоб впоратися з албанським найманцем, який прагне помститися за смерть брата.

Режисерами фільму стали Аділь Ель Арбі та Біляль Фаллах. У картині також знімалися Ванесса Хадженс, Джо Пантоліано.

Погані хлопці 3: дивитись офіційний трейлер



Прем’єра фільму «Погані хлопці 3» запланована на 17 січня 2020 року.

Читайте також:

Що подивитися в кінотеатрах у листопаді: «Ангели Чарлі», «Весільний рік», «Абатство Даунтон»

MONATIK відвідав недільну службу Каньє Веста