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Жеребкування Нацвідбору на Євробачення 2020: учасники поділилися враженнями і розповіли про свої пісні
Video: Жеребкування Нацвідбору на Євробачення 2020: учасники поділилися враженнями і розповіли про свої пісні
Жеребкування Нацвідбору на Євробачення 2020 вже відбулася. Дивіться ексклюзивне відео з учасниками Національного відбору на Євробачення 2020 на Україні
У середу, 22 січня, відбулося жеребкування Національного відбору на «Євробачення-2020». Воно визначило, у якому півфіналі та під яким порядковим номером буде виступати кожен з 16 конкурсантів. Відкриватиме перший півфінал гурт [О], співаку KHAYAT знову випало співати у другому півфіналі під номером шість, а Katya Chilly взагалі не з’явилася на жеребкування.
Новий канал поговорив з учасниками Національного відбору на «Євробачення-2020» та дізнався, які пісні виконуватимуть конкурсанти, кого вважають конкурентами та чи бояться зауважень журі та підколів Сергія Притули. Дивись усе це в ексклюзивному відео Нового каналу з жеребкування Національного відбору на «Євробачення-2020».