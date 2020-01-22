Тепер будь-хто має шанс стати частиною підліткової драми

Американський телеканал HBO та студія A24 відкрили кастинг на ролі у серіал «Ейфорія». Головні умови: кандидати повинні бути старше 18 років та перебувати у США, а мати попередній акторський досвід зовсім необов’язково.

Щоб взяти участь у кастингу до серіалу «Ейфорія», потрібно надіслати свої відеопроби в агентство JV8. Дедлайн – 27 січня.

Акторів шукають для наступних ролей:

Даріан – 17 років, будь-якої етнічної приналежності, аутсайдер, чутлива, вразлива і пустотлива, не самий крутий дитина в школі, але один з найцікавіших, змогла боротися із залежністю.

Рей – 17 років, будь-якої етнічної приналежності, привабливий з родзинкою, з робітничого класу, володіє чистим серцем і щирою посмішкою, боєць, не надто багатослівний та складається, але може сказати все, що хоче.

Емі – 18-20 років, стриптизерка з наркозалежністю, ненавидить свого хлопця, несе нісенітницю і багато базікає, здатна погіршити і без того складну ситуацію.

Серена – 50+, біла, нахабна і жорстка, представляє той вид жінок, які все своє життя тусувалися і відвідували кожен концерт рок-групи White Snake, а тепер у них є кілька способів заробітку на життя.

Літа – близько 40 років, будь-якої етнічної приналежності, прийомна мама, якій потрібно оплачувати рахунки, на перший погляд є звичайною людиною, але може бути безжалісною діловою жінкою, якщо ви перейдете їй дорогу.

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