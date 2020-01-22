Актор зустрічається зі своєю обраницею вже сім років

Улюблений усіма актор Деніел Редкліфф, який зіграв у серії фільмів про Гаррі Поттера, відкрив милі подробиці про стосунки зі своєю дівчиною акторкою Ерін Дарк. Пара зустрічається вже сім років і, як каже сам Редкліфф, він надзвичайно щасливий. Про це пише видання Metro.

Найкращим у своїх стосунках з Ерін Дарк Деніел Редкліфф вважає можливість бути самим собою. І дівчина любить свого обранця саме справжнім.

Я виріс з думкою, що займаюся нудними речами, що я занудний ботан. Думав, що не зможу бути таким з дівчиною. Однак, зараз щасливий, що у мене все навпаки. Я можу бути собою і вона мене не засуджує. Їй навіть подобається, їй весело. Це просто фантастика! – розповів Деніел.

Оскільки Ерін Дарк також акторка, пара багато часу проводить у розлуці. Але стосунки на відстані не заважають їхньому щастю.

– Ми постійно спілкуємося по скайпу. У закоханих акторів завжди буває момент, коли між ними велика відстань. Зараз у нас найдовший період розлуки в порівнянні з попередніми. І я дуже вдячний за те, що є скайп та фейстайм, – прокоментував Редкліфф.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк познайомилися на знімальному майданчику. Вони разом працювали над драматичним фільмом «Убий свою дорогу». Пара зустрічається вже сім років.

Фото: Getty Images

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