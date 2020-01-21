«Вечори французького кіно 2020»: повна програма кінофестивалю

3 22 по 29 січня у Києві пройде фестиваль найгучніших французьких прем’єр «Вечори французького кіно». Увесь тиждень у кінотеатрі «Оскар» в ТРЦ Gulliver показуватимуть нові п’ять французьких картин за участю таких зірок, як Венсан Кассель, Кьяра Мастроянні, Адель Енель та Венсан Лакост. Пропонуємо повну програму фестивалю «Вечори французького кіно», щоб ти змогла вибрати, що саме варто подивитися.

ОДНІЄЇ ЧАРІВНОЇ НОЧІ / CHAMBRE 212

Країна: Франція, Бельгія, Люксембург, 2019

Хронометраж: 86 хв.

Жанр: романтична комедія

Режисер: Крістоф Оноре («Всі пісні тільки про кохання»)

У ролях: Кьяра Мастроянні («Всі пісні тільки про кохання»), Венсан Лакост («У ліжку з Вікторією»)

Марія – парижанка, і цим все сказано. Вона заміжня, і водночас насолоджується свободою і чоловічою увагою. Після сварки з чоловіком вона змушена ночувати в готелі навпроти своєї квартири, через вікно спостерігаюти за чоловіком і згадувати їхню історію кохання.



ОСОБЛИВІ / HORS NORMES

Країна: Франція, 2019

Хронометраж: 114 хв.

Жанр: трагікомедія

Режисер: Олів’є Накаш, Ерік Толедано («1+1»)

У ролях: Венсан Кассель, Реда Катеб, Елен Венсан

Вони живуть серед нас, зустрічаються нам на вулицях, у вагонах метро та під’їздах багатоповерхівок. Ми не помічаємо їх існування або просто боїмося помітити.



КРИХІТКА ЗОМБІ / ZOMBI CHILD

Країна: Франція, 2019

Хронометраж: 103 хв.

Жанр: фентезі

Режисер: Бертран Бонелло («Ів Сен-Лоран»)

У ролях: Луїз Лабек, Вісланда Луіма

Історія Клервіуса Нарциса, найвідомішого у світі зомбі, оживає в розповіді його онуки, яка переїжджає до Парижа. Бажаючи справити враження на нових однокласниць, дівчина мимоволі викликає сили гаїтянського вуду.



НОТР-ДАМ / NOTRE DAME

Країна: Франція, Бельгія, 2019

Хронометраж: 88 хв.

Жанр: романтична комедія

Режисер: Валері Донзеллі

У ролях: Валері Донзеллі, П’єр Деладоншам

Метушливий світ головної героїні, парижанки Мод майже повністю складається з незручних питань, примх колишнього чоловіка і претензій істеричного начальника. Попри це, дівчина встигає піклуватися про двох дітей і займатися архітектурою.



ПОРТРЕТ ДІВЧИНИ У ВОГНІ / PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Країна: Франція, 2019

Хронометраж: 120 хв.

Жанр: історична мелодрама

Режисер: Селін Сьямма

У ролях: Адель Енель («Щось не так з тобою»), Ноемі Мерлан («Полуничка»), Валерія Голіно

Події фільму розгортаються у французькій Бретані XVIII століття. Молода художниця отримує замовлення на весільний портрет дівчини. Днями вона уважно вивчає свою модель, а ночами пише її портрет. Поступово героїні зближуються все сильніше.



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