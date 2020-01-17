Новий каналG.spaceШОУМАНІЯОце так новини! Емінем випустив кліп на трек Darkness

Оце так новини! Емінем випустив кліп на трек Darkness

...і презентував приголомшеним фанам повноцінний новий альбом Music To Be Murdered

Кліп, знятий на пісню Darkness, з’явився в мережі з ранку 16 січня і за кілька годин зібрав більше 3 млн переглядів! Воно й не дивно, репер, чиї треки є в плейлисті кожного, зараз не часто балує новинками.

Тим несподіванішою була для шанувальників виконавця новина про вихід цілого альбому! Платівка Music To Be Murdered складається з 20 треків, серед яких пісні, записані з Едом Шираном, репером Juice WRLD (помер в грудні 2019 роки), Андерсоном Паком і другом Емінема – репером Royce da 5’9″. А в ролі одного з продюсерів альбому виступив Доктор Дре.

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It’s your funeral… #MusicToBeMurderedBy Out Now – link in bio

Публикация от Marshall Mathers (@eminem)

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