Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНеймовірний Хоакін Фенікс у кадрі свого племінника. ФОТО

Неймовірний Хоакін Фенікс у кадрі свого племінника. ФОТО

Хоакін Фенікс став моделлю для фотозйомки свого племінника Ріо Еша-Фенікса. Знімки занурують у атмосферу Джокера. Це щось…

Сім’я Феніксів явно щедро обдарована талантами. Подивіться тільки на спільну роботу Хоакіна і Ріо, дядька і племінника. Номінант на премію Оскар-2020 без гриму, не демонструє гримаси, не сміється, але  передає характер легендарного персонажа коміксів Джокера. У кадрі – палаючий клоунський ніс, “закривавлене” лице, меланхолійна сцена внутрішнього спустошення у воді із квітами. Просто до мурашок… Дивіться самі:

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Фото Хоакіна Фенікса часто з’являються на Instagram- сторінці Ріо. І варто зазначити, що результат приголомшує:

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Ріо Еш-Фенікс – син Ліберті Фенікс, рідної сестри Хоакіна Фенікса. Ріо серйозно займається фотографією і обожнює увічнювати міські пейзажі.

Чекаємо на нові шедеври з Хоакіном!

Фото – rioaschphoenix

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