Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКоролева пекла: офіційний трейлер 3 сезону «Моторошні пригоди Сабріни»

Королева пекла: офіційний трейлер 3 сезону «Моторошні пригоди Сабріни»

Нарешті Netflix опублікував офіційний серіалу «Моторошні пригоди Сабріни» 3 сезон.

Моторошні пригоди Сабріни 3 сезон – дивитися трейлер онлайн:

 

У новому сезоні «Моторошні пригоди Сабріни» напіввідьма напівсмертна повинна прийняти свою долю та стати Королевою Пекла, щоб врятувати рідне місто Гріндейл, свого хлопця Ніколаса та своїх близьких від планів Диявола. У погоні за своєю метою Сабріна перетвориться на «найгірший сон Диявола». Хай живе королева!

Новий серіал про юну відьму Сабріну, став хоррор-ремейком популярного шоу 90-х «Сабріна – юна відьма». Головну роль зіграла Кірнан Шипка, відома за серіалом «Безумці».

Прем’єра «Моторошні пригоди Сабріни» 3 сезон відбудеться 24 січня на Netflix.

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