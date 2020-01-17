Іменинниця Оля Полякова: «Я в повній істериці та зі сльозами на очах»

У свій День Народження Оля Полякова поділилася розповіддю про моторошні пригоди в Мексиці

Під час свого тріпу співачка постійно потрапляє в якісь кумедні ситуації, і вирішила про всі ПП розповідати в режимі «онлайн»:

– Знали б ви, як я приїхала в Канкун (курортне місто в Мексиці, – прим.ред.), – ділиться Оля Полякова. – А приїхала я сюди випадково, хоча все було заплановано. Отже, за п’ять хвилин до виїзду з готелю в Нью-Йорку в аеропорт я виявила, що загубила паспорт разом зі своєю візою і візою Аліси. У мене залишився тільки діючий паспорт без американської візи, а в’їжджати в Канкун потрібно саме з нею. А це означає, що накривалась моя відпустка в Мексиці й моя поїздка до Майамі, куди я планувала повернутися після відпочинку в Канкуні, і пробути там до кінця січня. Виявивши це, в повній істериці і зі сльозами на очах, я збираюся залишатися в готелі, вже подумки купую квитки додому в Київ і вирішую проблеми з відновленням документів, як прийшла в голову думка, розібратися з усім по дорозі в аеропорт. І о диво!

Здавалося, Олі допомагають вищі сили. Хоча, в першу чергу, якби не цілеспрямованість Полякової, залишилася б співачка без подорожі сумувати в аеропорту:

– Нам, звичайно ж, допомагали всі, хто міг: друзі і знайомі в консульстві, але ось що цікаве з’ясувалося. Виявляється, в Мексику не потрібна віза, достатньо діючого біометричного паспорта, візи, що діє в США і Канаду. й запрошення з посольства. І дивним чином, протягом півгодини нам роблять цей офіційний лист – на мене і на Алісу. Уявляєте? Ми якось це запрошення роздрукували на колінці, про яке в Америці знати не знають, мене до останнього не хотіли пускати в літак, а всі вже зайняли свої місця на борту, ми чекали супервайзера, щоб він дав добро і якимось чином мене таки пустили всередину. Дивом я сіла в літак і сьогодні вранці з’ясувалося, що мій паспорт знайшли в Нью-Йорку.

Все склалося добре. І, коли видихнувши, артистка почала аналізувати те, що сталося, зрозуміла, що сама, можливо, натякнула Всесвіту влаштувати їй таку гонку з перешкодами:

– Те, що мені довелося тоді пережити, словами описати складно – це так жахливо і страшно, у мене згорали все гроші: за відпочинок в Мексиці, відпочинок в Майамі, всі куплені квитки на мене і Алісу, але найголовніше – бізнес-клас з Майямі до Києва. А знаєте, що цьому передувало? На гастролях в США я дуже сильно втомилася і в якийсь момент сказала фразу: «Мені не потрібен жоден відпочинок, я нічого вже не хочу!» – І всесвіт мені відповів: «Не хочеш – не треба. У тебе більше немає паспорта». Я зрозуміла свою помилку відразу і попросила всесвіт мене не карати, пообіцявши мислити в 2020 році тільки позитивно. А він взяв і повернувся до мене обличчям! Отже, я в Канкуні з красивим морем і паспортом. Входжу в новий рік з думкою, що все у нас буде чудово! Ваша королева Канкуна.

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