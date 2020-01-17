Ви пам’ятаєте харизматичного Ензо з хітового серіалу «Щоденники вампіра»? Є чудова новина: красунчик Майкл Маларкі, який зіграв його роль, 3 лютого приїжджає до Києва! Паралельно з акторською кар’єрою Маларкі займається музикою, і до України прилітає з сольним концертом – презентацією свого альбому «Graveracer». Про музичний проект, кастинг у «Щоденники вампіра», роль у новому серіалі та дружину Надін читайте в ексклюзивному інтерв’ю з актором.

В описі вашого нового альбому «Graveracer» написано: «У 2020 році ми станемо свідками розкриття Майкла Маларкі як музиканта, але це жодним чином не попиратиме його як актора». Які ваші особисті цілі на цей рік як актора та як музиканта?

– У мене небагато цілей, окрім як займатися мистецтвом у будь-якій формі, поки в мене вистачить сил. Я не намагаюся захопити світ абощо. Не планую масштабних кампаній. Мені подобається просто жити – працювати собі, працювати чесно, бути хорошим батьком. Я рухаюся поступово. Добре починати рік із новим альбомом і з туром Європою з моїм гуртом, та й другий сезон проекту «Синя книга» стартує за місяць.

Але ви особисто як відчуваєте, хто ви насамперед – актор чи музикант? Як ви поєднуєте акторство та музику? Ви можете пригадати випадок, коли вам довелося і зніматися, і грати на сцені в один день?

– Я справді пам’ятаю день, коли після зйомок довелося їхати на концерт в Атланту. Попросив дати мені вихідний, але розклад змінили, і я ледве встиг на виступ. Зараз вже не планую концерти під час зйомок, лише в перервах. Для того щоб займатися обома цими справами серйозно, потрібні правильне планування та логістика, а також правильні люди поруч, які завжди зможуть допомогти і підтримати. Іноді все виходить, як ти хочеш, а іноді доводиться чимось жертвувати.

Вочевидь, ви – багатогранна особистість. Які три найважливіші речі сформували вас як митця?

– Важко виділити три, адже мені здається, що я постійно змінююся й набуваю нових форм. Але перші три речі, які згадуються з ранніх років, – це Єллоу Спрінгз (Огайо), місто, в якому я виріс; моя дружина Надін – її інтуїції довіряю більше, ніж будь-чому іншому, і вона в курсі всього, що я роблю. Ми ніби колективний розум. І Гантер С. Томпсон.

Яку найкращу пораду вам коли-небудь давали?

– Якось на акторському тренінгу в Лондоні після виступу до мене підійшов викладач і віч-на-віч спитав: «Ти ж любиш грати, правда?» Я сказав: «Так, саме тому я тут. Хочу викластися на максимум». На це викладач відповів: «Я знаю. Але показувати це мені необов’язково». Він сказав це з таким співчуттям, що я запам’ятав його відповідь на все життя, і вона завжди зі мною, як внутрішній компас, що підказує мені не перегинати палицю. Наразі більше нічого не пригадується, але це було великим уроком.

Ваша найвідоміша, та й найулюбленіша серед фанатів роль – це Ензо у «Щоденниках вампіра». Як ви отримали цю роль? Ви пам‘ятаєте кастинг?

– На той час я жив у Лондоні й розсилав чимало власноруч записаних акторських проб. Цього разу зробив так само – записав і надіслав. Одну версію з британською вимовою, іншу – з американською. Того року я працював у такому собі рок-н-рольному боулінг-клубі, і мені зателефонували, коли я був на роботі. Нічого особливо не знав про серіал, але відчував, що це буде важлива мить моєї кар’єри, адже до того я переважно грав у театрі.

Ви досі дружите з акторами з «Щоденників вампіра»?

– Так.

А як щодо інших серіалів? Можливо, порадите нашим читачам, що можна подивитися?

– Я досі переконаний, що перший сезон «Справжнього детектива» – це чи на найкраща річ на телебаченні минулих років. Особисто для мене нічого ліпшого поки що немає. Я переважно дивлюся документалки. «Wild Wild Country» – чудовий документальний серіал. Також подивіться мій новий серіал «Синя книга». Перший сезон уже вийшов, а другий починається цього місяця!

В Україні ви будете вперше. У вас є якісь конкретні плани?

– Якби міг, грав би в кожній країні – мені цікаво побачити все. Планів у мене немає, просто приїжджаю і граю. Я б із задоволенням виступив на Близькому Сході. Наразі дуже радію можливості побачити Україну і зіграти для вас!

Нагадуємо, що концерт відбудеться 3 лютого в столичному Caribbean Club! І якщо ви дуже хочете побачити улюбленого актора та послухати його пісні, маєте унікальну можливість виграти квитки на концерт Майкла Маларкі в Instagram серіалів Нового каналу. Поспішайте!

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