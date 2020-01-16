Меттью Перрі закрутив роман з молодшою дівчиною. Хто вона?

Зірка серіалу «Друзі» нарешті наважився на нові стосунки

Американський актор Меттью Перрі, найбільш відомий роллю Чендлера Бінга у легендарному серіалі «Друзі», почав зустрічатися з молодою дівчиною. Коханою 50-річної знаменитість виявилася 28-річна Моллі Хервіц. Вона займається пошуком і продюсуванням молодих акторів. Про це пише Us Weekly.

Нещодавно папараці підловили закохану пару на виході з італійського ресторану в Західному Голлівуді. Виявляється, що Меттью Перрі та Моллі Хервіц зустрічаються вже кілька місяців. Вперше разом їх помітили в кінці 2019 року. Однак з’ясувати, хто саме обраниця актора, вдалося лише зараз.

Як розповідає близький до Моллі інсайдер, «вона зустрічається з ним не заради слави, але їй подобається та увагу, яку через роман їй приділяють таблоїди».

Про особисте життя Меттью Перрі мало що відомо. Останні стосунки, про які було відомо публіці, були в зірки вісім років тому. З 2006 по 2012 рік він зустрічався з акторкою Ліззі Каплан. Щасливі, що Меттью Перрі з’явилася дівчина, з якою йому добре!

Фото: Getty Images

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