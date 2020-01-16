Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«Кролик Петрик 2»: дивись трейлер про пригоди пухнастої сімейки

«Кролик Петрик 2»: дивись трейлер про пригоди пухнастої сімейки

Кінокомпанія Sony Pictures представила офіційний трейлер мультфільму «Кролик Петрик 2: Втеча до міста».

Кролик Петрик 2: дивитись офіційний трейлер

Друга частина мульту про маленького пухнастика Петрика розповість про нелегкі часи у його родині. Петрик нарешті зрозумів, що коли у Томаса і Беатріс з’являться діти, все зміниться. Тому він вирішує, що йому і його родичам потрібно спробувати жити без них. Тоді зграя кроликів та інших домашніх тварин вирішує втекти у місто. Там і починаються їхні пригоди.

У фільмі «Кролик Петрик 2: Втеча до міста» знову зіграють Доналл Глісон і Роуз Бірн. А головного героя Петрика в оригіналі озвучить телеведучий Джеймс Корден. В дубляжі також взяли участь Марго Роббі, Елізабет Дебікі та Дейзі Рідлі.

Прем’єра фільму «Кролик Петрик 2: Втеча до міста» запланована на 26 березня 2020 року.

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