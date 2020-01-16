Madman Films представили трейлер фантастичного бойовика «Стволи Акімбо».

Стволи Акімбо: дивитись офіційний трейлер



Хлопець Майлз день у день ходить на нудну роботу і досі любить свою колишню дівчину Нову. Таємна банда, відома як SKIZM вибирає його учасником безжальної гри. За її умовами, випадкові люди повинні боротися за своє життя. За битвами на виживання можна спостерігати в режимі онлайн. Від першого бою Майлз рятується втечею. Але коли організатори викрадають Нову, йому доведиться боротися з останніх сил, щоб врятувати себе і свою кохану від безжальних і фанатичних глядачів.

Головну роль у фільмі «Стволи Акімбо» виконав Деніел Редкліфф, більш відомий за роллю Гаррі Поттера у легендарній франшизи. Компанію йому склала акторка Самара вівінг. Режисером та сценаристом виступив Джейсон Лі Хауда. Прем’єрний показ фільму відбувся на кінофестивалі в Торонто у вересні 2019 року.

Прем’єра фільму «Стволи Акімбо» відбудеться 5 березня 2020 року.

Читай також:

«Кролик Петрик 2»: дивись трейлер про пригоди пухнастої сімейки

Що подивитися в кінотеатрах у січні: «Щасливого Різдва», «Гламурний бізнес», «Погані хлопці назавжди»