Джордж Мартін та Райан Кондао вже почали роботу над сценарієм

Хороші новини для шанувальників «Гри престолів»! Спін-оф серіалу «Дім драконів», анонсований каналом HBO минулого року, все-таки побачить світ. Про це розповів програмний директор компанії Кейсі Блойс, передає видання The Verge.

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За словами Блойса, «Дім драконів» вийде на екрани в 2022 році. Джордж Мартін, автор серії романів, на основі яких була знята оригінальна «Гра престолів», вже почав роботу над сценарієм спін-офу. Співавтором став Райан Кондао. Він відомий завдяки роботі над науково-фантастичним серіалом «Колонія» (2016 – 2018) та бойовиком «Ремпейдж» (2018).

– Моя оцінка – ми покажемо серіал у 2022 році, – повідомив Кейсі Блойс, програмний директор HBO. – Джордж Мартін та його співавтор по серіалу Райан Кондао вже активно працюють над сценарієм.

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Точну дату прем’єри спін-офу серіалу «Гра престолів», а також дати старту знімального процесу Блойс не уточнив. Однак відомо, що проект складатиметься із 10 епізодів.

Події серіалу «Дім драконів» розгорнуться за 300 років до подій, показаних у «Грі престолів». В основу сценарію ляже книга Джорджа Мартіна «Полум’я і кров». У ній розповідається історія дому Таргарієнів. Зокрема, мова йде про правління першого короля Ейгона I Завойовника. Саме він об’єднав Вестерос (не без допомоги драконів, звичайно ж), побудував Королівську Гавань і наказав викувати Залізний трон. Крім того, книга описує знаменитий Танець драконів – громадянську війну за владу, що розгорілася між Таргарієнами.

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