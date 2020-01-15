Біллі Айліш написала саундтрек до нового фільму про Бонда

Співачка стане наймолодшою виконавицею головної пісні за всю історію Бондіани

Американська артистка Біллі Айлиш написала саундтрек до 25-го фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Про це стало відомо з Instagram самої співачки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram billieeilish 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

««Не час помирати» ДЖЕЙМС БОНД. І я співатиму головну пісню. Щоооо», – підписала пост Біллі Айліш.

Співавтором головної пісні до нової частини Бондіани став брат 18-річної співачки Фіннеас. Відомо, що Біллі Айліш також сама і виконає свій трек. Назву пісні поки не розкривають. Продюсери фільму Майкл Уїлсон і Барбара Брокколі охарактеризували саундтрек як «неймовірно потужний і зворушливи». 18-річна Біллі Айлиш стане наймолодшою ​​виконавицею головної пісні в історії фільмів про британського шпигуна.

Пісня, яка звучить на початку кожної частини Бондіани, стала вже традицією та перетворилася в один з найбільш впізнаваних елементів фільмів про агента 007. Дві попередні композиції «Skyfall» у виконанні Адель і «Writing’s on the Wall» Сема Сміта стали лауреатами премії Оскар в номінації «Найкраща пісня».

Нагадаємо, що вихід фільму «Не час помирати» запланований на 9 квітня 2020 року. Актор Деніел Крейг повернеться до ролі Джеймса Бонда вп’яте і востаннє. Головного злодія зіграє Рамі Малек, відомий за байопіком «Богемська рапсодія».

Фото: Getty Images

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