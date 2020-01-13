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«Оскар-2020»: Повний список номінантів кінопремії

Нарешті! Названо номінантів на престижну кінопремію «Оскар-2020». Церемонія нагородження відбудеться вже 9 лютого в театрі «Долбі» в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія). Дізнайся, хто може отримати «Оскар-2020», далі в матеріалі!

Номінанти на премію «Оскар-2020»:

«Оскар-2020»: Найкращий фільм

  • «Форд vs Феррарі»
  • «Ірландець»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькі жінки»
  • «Шлюбна історія»
  • «1977»
  • «Одного разу в … Голлівуді»
  • «Паразити»

«Оскар-2020»: Найкраща чоловіча роль

  • Антоніо Бандерас «Біль та слава»
  • Леонардо Ді Капріо «Одного раз в … Голлівуді»
  • Адам Драйвер «Шлюбна історія»
  • Гоакін Фенікс «Джокер»
  • Джонатан Прайс «Два папи»

«Оскар-2020»: Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Бред Пітт «Одного разу в … Голлівуді»
  • Том Генкс «Чудовий день у нашому районі»
  • Ентоні Хопкінс «Два Папи»
  • Аль Пачіно «Ірландець»
  • Джо Пеші «Ірландець»

«Оскар-2020»: Найкраща жіноча роль

  • Сінтія Ерайво «Гарріет»
  • Скарлетт Йоганссон «Шлюбна історія»
  • Сірша Ронан «Маленькі жінки»
  • Шарліз Терон «Секс-бомба»
  • Рене Зеллвегер «Джуді»

«Оскар-2020»: Найкраща жіноча роль другого плану

  • Лора Дерн
  • Скарлетт Йоганссон
  • Флоренс П’ю
  • Кеті Бейтс
  • Марго Роббі «Секс-бомба»

«Оскар-2020»: Найкраща пісня

  • I Can not Let You Throw Yourself Away «Історія іграшок 4»
  • (I’m Gonna) Love Me Again «Рокетмен»
  • I’m Standing With You “Прорив”
  • Into The Unknown «Холодне серце 2»
  • Stand Up “Гаррієт»

«Оскар-2020»: Найкращий фільм іноземною мовою

  • «Корпус Крісті» (Польща)
  • «Світ меду» (Північна Македонія)
  • «Знедолені» (Франція)
  • «Біль та слава» (Іспанія)
  • «Паразити» (Південна Корея)

«Оскар-2020»: Найкращий режисер

  • Квентін Тарантіно «Одного разу… в Голлівуді»
  • Сем Мендес «1917»
  • Мартін Скорсезе «Ірландець»
  • Тодд Філліпс «Джокер»
  • Пон Чжун Хо «Паразити»

«Оскар-2020»: Найкращий анімаційний повнометражний фільм

  • «Історія іграшок 4»
  • «Як приборкати дракона 3»
  • «Містер Лінк: Загублена ланка еволюції»
  • «Я втратив тіло»
  • «Клаус»

«Оскар-2020»: Найкращий оригінальний сценарій

  • «Ножі наголо»
  • «Шлюбна історія»
  • «1917»
  • «Одного разу… в Голлівуді»
  • «Паразити»

«Оскар-2020»: Найкращий сценарій-адаптація

  • «Ірландець»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькі жінки»

«Оскар-2020»: Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • «Дочка»
    «Hair Love»
    «Кітбулл»
    «Сестра»

«Оскар-2020»: Найкращий документальний повнометражний фільм

  • «Американська фабрика»
  • «Світ меду»
  • «Печера»
  • «На грані демократії»
  • «Для Сами»

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • In the abcence ( «За відсутності»)
  • Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl) («Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)»)
  • Life overtakes me («Життя обганяє мене»)
  • St. Louis Superman («Супермен із Сент Луїса»)
  • Walk Run Cha-Cha («Прогулянка ходою Ча-Ча»)

«Оскар-2020»: Найкраща робота художника-постановника

  • «Ірландець»
  • «Кролик Джоджо»
  • «1917»
  • «Одного разу … в Голлівуді»
  • «Паразити»

«Оскар-2020»: Найкраща операторська робота

  • «Ірландець»
  • «Джокер»
  • «Одного разу в … Голлівуді»
  • «1977»
  • «Маяк»

«Оскар-2020»: Найкращий монтаж

  • «Форд vs Феррарі»
  • «Джокер»
  • «Ірландець»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Паразити»

«Оскар-2020»: Найкращий звук

  • «Форд vs Феррарі»
  • «До зірок»
  • «Джокер»
  • «1977»
  • «Одного разу … в Голлівуді»

«Оскар-2020»: Найкращий звуковий монтаж

  • «Форд vs Феррарі»
  • «Джокер»
  • «1977»
  • «Одного разу в … Голлівуді»
  • «Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

«Оскар-2020»: Найкраща музика до фільму

  • «Шлюбна історія»
  • «1917»
  • «Джокер»
  • «Маленькі жінки»
  • «Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

«Оскар-2020»: Найкращі візуальні ефекти

  • «Месники: Фінал»
  • «Ірландець»
  • «Король лев»
  • «1917»
  • «Зоряні війни: Скайуокер. Схід»

«Оскар-2020»: Найкращий дизайн костюмів

  • «Ірландець»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькі жінки»
  • «Одного разу в … Голлівуді»

«Оскар-2020»: Найкращий грим та зачіски

  • «Секс-бомба»
  • «Джокер»
  • «Джуді»
  • «Чаклунка: Повелителька темряви»
  • «1917»

Фото: Getty Images

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