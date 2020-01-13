«Фарго» 4 сезон: дивитися офіційний трейлер

Телеканал FX представив офіційний трейлер серіалу «Фарго» 4 сезон. Незабаром глядачі поринуть у життя штату Міссурі 50-х років.

Фарго 4 сезон – дивитися трейлер онлайн:



Четвертий сезон «Фарго» покаже протистояння між мафіозними кланами італійців та афоамериканців у Канзасі у 1950-х роках. Глави мафій обмінялися старшими синами, щоб зміцнити свій вплив і укласти союз.

Роль ватажка афроамериканської мафії зіграв Кріс Рок. А Джейсон Шварцман перевітілився у сина італійського мафіозі. Також у серіалі знялися Бен Вішоу, Джек Х’юстон, Емір Кратчфилд. Творцем, сценаристом, режисером і виконавчим продюсером серіалу виступає Ной Хоулі.

Серіал «Фарго» знятий за мотивами однойменної трагікомедії Джоела та Ітана Коенів 1996 року. Прем’єра першого сезону відбулася у квітні 2014 року.

Прем’єра серіалу «Фарго» 4 сезон запланована на квітень 2020 року.

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