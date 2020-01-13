Червона доріжка премії Вибір критиків! Найшикарніші зіркові образи
Волани, декольте, яскраві кольори… Голлівудські зірки розстаралися з луками для червоної доріжки 25 церемонії премії Critics ‘Choice Awards 2020. Ми зібрали найшикарніші образи селебрітіз. Цього року вони розстаралися. Дивіться фотопідбірку і надихайтеся на власні креативні луки!
Червона доріжка премії Вибір Критиків 2020
Біллі Портер
Кейт Бекінсейл
Олівія Вайлд
Ендрю Скотт
Дженніфер Лопес
Менді Мур
Шарліз Терон
Зендея
Рене Зеллвегер
Сірша Ронан
Рейчел Броснахен
Ніколь Кідман
Хоакін Фенікс
Лора Дерн
Крістен Белл
Алекс Борштейн
Енн Гетевей
Фібі Мері Уоллер-Брідж
Аквафіна
Хто з акторів отримав премію Вибір критиків 2020 року вже відомо. Вітаємо Хоакіна Фенікса, Бреда Пітта й всіх переможців з цієї авторитетної нагородою. А тим часом вже відомі номінанти на Оскар 2020! Чекаємо-чекаємо!