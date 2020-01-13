Червона доріжка премії Вибір критиків! Найшикарніші зіркові образи



Волани, декольте, яскраві кольори… Голлівудські зірки розстаралися з луками для червоної доріжки 25 церемонії премії Critics ‘Choice Awards 2020. Ми зібрали найшикарніші образи селебрітіз. Цього року вони розстаралися. Дивіться фотопідбірку і надихайтеся на власні креативні луки!

Червона доріжка премії Вибір Критиків 2020

Біллі Портер

Кейт Бекінсейл

Олівія Вайлд

Ендрю Скотт

Дженніфер Лопес

Менді Мур

Шарліз Терон

Зендея

Рене Зеллвегер

Сірша Ронан

Рейчел Броснахен

Ніколь Кідман

Хоакін Фенікс

Лора Дерн

Крістен Белл

Алекс Борштейн

Енн Гетевей

Фібі Мері Уоллер-Брідж

Аквафіна

Хто з акторів отримав премію Вибір критиків 2020 року вже відомо. Вітаємо Хоакіна Фенікса, Бреда Пітта й всіх переможців з цієї авторитетної нагородою. А тим часом вже відомі номінанти на Оскар 2020! Чекаємо-чекаємо!