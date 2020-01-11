9 січня на широкі екрани вийшов новий фільм про Доктора Дулітла з Робертом Дауні молодшим. Мабуть, найбільше на прем’єру чекали фани старого «Дулітла» з Едді Мерфі, адже картина 1998 року завоювала любов мільйонів!

Однак новий фільм має мало спільного з минулого екранізацією. Наприклад, якщо в «Доктор Дулітлі» з Мерфі в ході фільму головний герой тільки освоює мову тварин, то в новій версії, навпаки, герой Роберта Дауні мл. з’являється як лікар, який закинув практику і живе затворником в заповіднику.

Сюжет «Дулітла» (2020) теж мало схожий на сюжет фільму 1998 року. Цього разу доктору доводиться відправитися на кораблі в далекі землі, щоб роздобути ліки для Королеви. До речі, вельми незвично в ролі королеви Вікторії бачити 31-річну Джессі Баклі!

На шляху у доктора і його друзів-тварин – серйозного папуги (Емма Томпсон), забавної качки (Октавія Спенсер), сором’язливої горили (Рамі Малек), білого ведмедя (Джон Сіна) і крихітної мишки (Крейг Робінсон) трапляються лиходії, мета яких – першими заволодіти чудодійними ліками.

Варто відзначити, що Роберт Дауні молодший створив образ нового доктора Дулітла, трохи божевільного, але при цьому чуйного і доброго. І по ходу фільму герой відкривається з нових сторін, а особиста драма, з якою йому доводиться справлятися протягом всієї подорожі, пояснює всі його, на перший погляд дивні, вчинки.

Незважаючи на те, що новий фільм не дуже схожий на попередню екранізацію 20-річної давності, він не менш добрий, казковий і гумористичний! «Дулітл» – це картина для сімейного перегляду, яка сподобається і дітям, і дорослим. До речі, маленький секрет: після фінальної сцени не йдіть відразу, дочекайтеся, поки пройдуть титри, і на вас чекає приємний сюрприз!

Фото: B&H Film Distribution Company

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