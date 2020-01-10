Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСтартували зйомки шоу про фантастичних звірів всесвіту Гаррі Поттера

Стартували зйомки шоу про фантастичних звірів всесвіту Гаррі Поттера

Днями стало відомо, що BBC спільно з Warner Bros. знімають шоу за мотивами книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Поки що робоча назва шоу «Фантастичні звірі: історія природи», і в новому проекті буде детально розказано історію звірів, з якими фани всесвіту Поттера стикалися протягом всієї саги. А також буде вивчено їх зв’язок з реальними тваринами. Хто став прототипами найзагадковіших створінь? Звідки з’явилися кентаври? Секрети феніксів, райських птахів, величезних павуків, триголових собак і інших, добре знайомих шанувальникам «поттеріани» фантастичних тварин, обіцяють розкрити в новому шоу.

Дата виходу поки невідома. Але ми з нетерпінням чекаємо на новини!

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