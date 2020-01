Не пройшло і п’ять років (пройшло, лол), як американська співачка Селена Гомес знову увірвалася у світовий шоу-бізнес зі своїм новим альбомом «Rare».

Для Селени Гомес «Rare» став третьою студійною платівкою. До неї увійшли 13 треків, серед яких «Lose You to Love Me» та перша за два роки пісня співачки «Look at Her Now».

Як зізнавалася в інтерв’ю зірка, усі пісні присвячені складному періоду в її житті після розставання з Джастіном Бібером. Виявилося, що вихід альбому був запланований ще на 2018 рік, але через психічний та емоційний зриви на деякий час про музику довелося забути.

«Мені просто потрібно було відпустити своє минуле», – зізналася Селена Гомес під час прем’єри альбому «Rare».

Нагадаємо, що раніше Селена Гомес випустила сингл «Lose You to Love Me», знятий на iPhone 11 Pro. На YouTube він встиг набрати понад 213 мільйонів переглядів.

