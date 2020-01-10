Моторошні пригоди Сабріни 3 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив нестандартний трейлер серіалу «Моторошні пригоди Сабріни» 3 сезон. Він створений у вигляді музичного кліпу Сабріни Спелман на трек «Straight to Hell».

Моторошні пригоди Сабріни 3 сезон – дивитися трейлер онлайн:



«Коли справа доходить до любові, вона відправляється прямо в пекло. Сабріна повернулася з піснею, яка застрягне в твоїй голові на весь день, ніяких заклинань не потрібно », – йдеться в описі відео на YouTube.

У музичному трейлері «Моторошні пригоди Сабріни» 3 сезон з’явився увесь каст серіалу. У відео Сабріна танцює в образі чирлідерши разом з віщими сестричками, відкриває ворота в пекло, щоб визволити свого коханого Ніколаса та зійти на трон правительки Пекла. Також з трейлеру можна зрозуміти, що друзі Сабріни створять власний бенд, а тітонька Зельда можливо вийде заміж.

Новий серіал про юну відьму Сабріну, став хоррор-ремейком популярного шоу 90-х «Сабріна – юна відьма». Головну роль зіграла Кірнан Шипка, відома за серіалом «Безумці».

Прем’єра «Моторошні пригоди Сабріни» 3 сезон відбудеться 24 січня на Netflix.

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