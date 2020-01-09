«Сексуальне виховання» 2 сезон: дивитися офіційний трейлер

Телеканал Netflix представив офіційний трейлер серіалу «Сексуальне виховання» 2 сезон.

Сексуальне виховання 2 сезон – дивитися трейлер онлайн:



Шанувальники знову побачать своїх улюблених персонажів, яких зіграли Джилліан Андерсон та Ейса Баттерфілд. Також очікується поява і нових героїв.

Здавалося б, у «Сексуальне виховання» 2 сезон життя Отіса нарешті починає налагоджуватися. Він розбирається з проблемами у школі, до нього більше ніхто не лізе з темою сексу. Хлопець навіть починає зустрічатися з чудовою дівчиною. Але його мама секс-терапевт знову все псує. Тільки Отіс знайшов кохання, як дівчина виявилася ледь не сестрою йому…

Серіал «Сексуальне виховання» розповідає історію шістнадцятирічного підлітка Отіса. Він переживає складний період у житті, коли гормони бурлять, а мама секс-терапевтом не соромиться ставити незручні запитання. Будучи обізнаним теоретично у сексуальних питаннях, Отіс зі своєю однокласницею Мейв відкриває в школі підпільні курси сексуального виховання.

Прем’єра серіалу «Сексуальне виховання» 2 сезон запланована на 17 січня 2020 року.

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