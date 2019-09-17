Осінь – час сидіти на підвіконні, пити какао, обіймати кота та дивитися кіно. Вересень нас порадує крутими прем’єрами серіалів, які не дадуть тобі впасти в осінню депресію. На екрани повернуться кілька проектів, які вже давно завоювали серця глядачів. Не обійдеться, звісно ж, і без гідних новачків. Отож, обирай серіал, запасайся попкорном – і нумо оцінювати теленовинки вересня.

«Карнівал Роу»

Жанр: фентезі

Дата прем’єри: 30 серпня

У ролях: Орландо Блум, Кара Делевінь, Алі Вадж, Карма Кром, Каролайн Форд, Анна Раст.

«Карнівал Роу» – новий американський фентезі-серіал. Він розповідає про незвичайний світ, створений для міфічних істот-біженців, які тікають від війни. Події розгортаються у місті Брюс. За сюжетом, Фея Віньєт Стоунмосс намагається втекти від смерті та шукає кращої долі, а детектив Райкрофт Філострат займається найжорстокішими серійними вбивствами.

Відомо, що перший сезон складатиметься з 8 серій. Прем’єра серіалу відбудеться на Amazon Video. Цікаво, що сценарій для цього серіалу написали ще в 2005 року. Його навіть внесли в таки званий «чорний список», куди входять найкращі сценарії кінопроектів, які так і не дочекались екранізації.

«Титани», 2 сезон

Жанр: екшн, пригоди, супергеройська фантастика, драма

Дата прем’єри: 6 вересня

У ролях: Тіган Крофт, Брентон Туейтс, Анна Діоп, Райан Поттер, Алан Річсон, Мінка Келлі, Каррен Уолтерс, Конор Леслі, Джошуа Орпін, Челсі Чжан, Іен Гленн.

В центрі сюжету 2 сезону «Титанів» – молоді герої Дік Грейсон і Рейчел Рот, молода дівчина, одержима енергією темряви. Діка та Рейчел втягують у змову, яка може принести справжнє пекло на Землю. До них приєднуються іноземна принцеса Старфаєр і Біст-бой. Разом вони створюють команду героїв, які захищатимуть Землю від зла.

2 сезон серіалу «Титани» – одна з найбільш очікуваних прем’єр 2019 року. До того ж, це перша адаптація коміксів DC, в якій взаємодіють два персонажі, одягнені в мантію Роберта.

«Еліта», 2 сезон

Жанр: драма, трилер

Дата прем’єри: 6 вересня

У ролях: Данна Паола, Мігель Ерран, Марія Педраса.

«Еліта» – продовження успішного телесеріалу «Netflix» про життя іспанських мажорів. Починалося все з того, що троє підлітків із бідного району потрапили в одну з найелітніших шкіл Іспанії. Між ними й учнями відразу виник конфлікт, який з кожним днем тільки збільшувався. Все це призвело до вбивства.

У другому сезоні Самуель пообіцяв довести невинуватість свого брата Нано. Поло, справжній вбивця, знаходиться на межі нового вбивства, а Клара намагається все приховати.

«Майянці»

Жанр: драма, кримінал

Дата прем’єри: 3 вересня

У ролях: Паро Дж.Д., Карденас Клейтон, Болгер Сара.

«Майянці» – спін-офф серіалу «Сини анархії». Головний герой Ізі був звинувачений у вбивстві поліцейського, після чого юнаку довелось відмовитись від «світлого майбутнього». Він не вступає в омріяний університет, натомість його приймають до клубу байкерів «Майянці», членом якого вже був його старший брат Енджел. У хлопця проблеми з батьком і його постійно переслідує минуле.

Творець серіалу Курт Саттер пообіцяв, що новий сезон буде сповнений прихованих повідомлень для вірних прихильників «Синів анархії».

«Американська історія жахів», 9 сезон

Жанр: жахи

Дата прем’єри: 18 вересня

У ролях: Емма Робертс, Біллі Люрд, Коді Ферн, Джон Керролл Лінч, Леслі Ерін Гроссман, Меттью Моррісон, Дерон Хортон, Гас Кенуорті, Анжеліка Росс.

«Американська історія жахів» – телесеріал-антологія в жанрі хоррор-драми. За час існування проекту його творець Райан Мерфі вже познайомив глядачів із домом-вбивцею, готелем-вбивцею, психлікарнею, відьмами та маніяками. Кожний сезон антології присвячений окремій «міській легенді».

Акторський склад у 9 сезоні залишається тим самим, що й в попередніх. Інколи його розбавлятимуть відомі актори. До речі, спочатку цей сезон хотіли назвати «Радіоактивність», але після довгих обговорень йому дали назву «1984».

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