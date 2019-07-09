Новий каналG-spaceШОУМАНІЯПідняв на вуха всю столицю! Maluma вийшов на сцену з українським прапором на концерті в Києві

Підняв на вуха всю столицю! Maluma вийшов на сцену з українським прапором на концерті в Києві

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Maluma дав великий сольний концерт в київському Палаці спорту в неділю, 8 липня. Це був перший візит мегапопулярного колумбійського артиста до України. Й, схоже, не останній!

Maluma був настільки вражений українською столицею, що під час концерту вийшов на сцену з величезним жовто-блакитним прапором, зав’язаним на плечах. Ефектна поява колумбійця на сцені Палацу спорту зірвала бурхливі овації публіки!

До слова, відкривала концерт Maluma в Києві популярна українська співачка Настя Каменських. Для виступу артистка вибрала відверте вбрання: прозору кофтинку, шорти з прозорими вставками та баску з фіолетовою бахромою. Після концерту Каменських зробила спільне фото з Maluma та опублікувала його в своєму Instagram.

Фото: @maluma

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