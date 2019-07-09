Atlas Weekend запрошує на безкоштовний день 9 липня: Ротару – Хедлайнер!
За вже сформованою традицією перший день Atlas Weekend 2019 9 липня – буде безкоштовним. Поки що повторний виступ Олега Винника не анонсований, але відомі не менш круті артисти, які зіграють в цей день на фестивалі. Лови афішу першого дня AW19 і заходь до нас на сторінку частіше – як тільки буде поповнюватися розклад Atlas Weekend, ми відразу будемо відкривати незаповнені слоти!
Розклад фестивалю Atlas Weekend на вівторок – 9 липня 2019. Безкоштовний день!
Main Stage
15:05 – 15:12 – Sonya Kay
15:14 – 15:28 – Ivan NAVI
15:28 – 15:40 – МЯТА
15:42 – 15:52 – TAMERLANALENA
15:45 – 16:04 – RUMBERO’S
16:06 – 16:16 – DSIDE BAND
16:18 – 16:34 – Оля Цибульська
16:36 – 16:50 – ДОРОШ
16:52 – 17:08 LAUD
17:10 – 17:20 – KYIVSTONER
17:22 – 17:34 – DILEMMA
17:36 – 18:06 – Злата Огневич
18:08 – 18:18 – АГОНЬ
18:20 – 18:32 – Артем Пивоваров
18:34 – 18:46 Віталиі Козловський
18:48 – 18:58 – БАМБИНТОН
19:00 – 19:26 – ALYOSHA
19:28 – 19:40 – NIKITA LOMAKIN
19:42 – 20:20 – ALEKSEEV
20:22 – 20:52 – NK
20:54 – 21:24 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
21:26 – 21?46 – PAVLO ZIBROV
21:48 – 22:18 -DZIDZIO
22:20 – 23:00 – София Ротару
23:00 – 23:30 – MOZGI
West Stage
15:30 – 16:00 – очікується інформація
16:30 – 17:15 – Letay
17:45 – 18:30 – Epolets
19:00 – 20:00 – СКАЙ
21:00 – 22:30 – ONUKA
East Stage
15:30 – 16:00 – VS
16:30 – 17:15 – NEREIS
17:45 – 18:30 – TRANK
19:00 – 20:00 – KARNA
21:00 – 22:30 – O.TORVALD
North Stage
15: 15 – 15:45 – YEYO
16:15 – 16:45 – KHAYAT
17:15 – 18:00 – LOLITA KOX
18:30 – 19:15 – [O]
20:00 – 21:00 – очікується інформація
22:00 – 23:30 – YUKO
GARDEN STAGE
16:00 – 17:00 – MRDR
17:00 – 18:00 – GORUN
18:00 – 19:00 – KLIM BEATS
19:00 – 20:00- OLIVIA SUGAR
20:00 – 22:00 – MASTA
20:00 – 22:00 – ARTEM VOLYK
22:00 – 23:00 – ТОЙ САМИЙ ТИМУР
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Як дістатися фестивалю Atlas Weekend 2019:
Від аеропорту Бориспіль (КВР) – маршрутне таксі № 322 до станції метро «Харківська», далі – на метро до станції «Виставковий центр».
Від центрального залізничного вокзалу – маршрутне таксі № 458, № 726.
Від залізничного вокзалу «Південний» – маршрутне таксі № 507.
Від центрального автовокзалу – маршрутне таксі № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки «Експоцентр».
Повний розклад фестивалю дивись тут.
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