За вже сформованою традицією перший день Atlas Weekend 2019 9 липня – буде безкоштовним. Поки що повторний виступ Олега Винника не анонсований, але відомі не менш круті артисти, які зіграють в цей день на фестивалі. Лови афішу першого дня AW19 і заходь до нас на сторінку частіше – як тільки буде поповнюватися розклад Atlas Weekend, ми відразу будемо відкривати незаповнені слоти!

Розклад фестивалю Atlas Weekend на вівторок – 9 липня 2019. Безкоштовний день!

Main Stage

15:05 – 15:12 – Sonya Kay

15:14 – 15:28 – Ivan NAVI

15:28 – 15:40 – МЯТА

15:42 – 15:52 – TAMERLANALENA

15:45 – 16:04 – RUMBERO’S

16:06 – 16:16 – DSIDE BAND

16:18 – 16:34 – Оля Цибульська

16:36 – 16:50 – ДОРОШ

16:52 – 17:08 LAUD

17:10 – 17:20 – KYIVSTONER

17:22 – 17:34 – DILEMMA

17:36 – 18:06 – Злата Огневич

18:08 – 18:18 – АГОНЬ

18:20 – 18:32 – Артем Пивоваров

18:34 – 18:46 Віталиі Козловський

18:48 – 18:58 – БАМБИНТОН

19:00 – 19:26 – ALYOSHA

19:28 – 19:40 – NIKITA LOMAKIN

19:42 – 20:20 – ALEKSEEV

20:22 – 20:52 – NK

20:54 – 21:24 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

21:26 – 21?46 – PAVLO ZIBROV

21:48 – 22:18 -DZIDZIO

22:20 – 23:00 – София Ротару

23:00 – 23:30 – MOZGI

West Stage

15:30 – 16:00 – очікується інформація

16:30 – 17:15 – Letay

17:45 – 18:30 – Epolets

19:00 – 20:00 – СКАЙ

21:00 – 22:30 – ONUKA

East Stage

15:30 – 16:00 – VS

16:30 – 17:15 – NEREIS

17:45 – 18:30 – TRANK

19:00 – 20:00 – KARNA

21:00 – 22:30 – O.TORVALD

North Stage

15: 15 – 15:45 – YEYO

16:15 – 16:45 – KHAYAT

17:15 – 18:00 – LOLITA KOX

18:30 – 19:15 – [O]

20:00 – 21:00 – очікується інформація

22:00 – 23:30 – YUKO

GARDEN STAGE

16:00 – 17:00 – MRDR

17:00 – 18:00 – GORUN

18:00 – 19:00 – KLIM BEATS

19:00 – 20:00- OLIVIA SUGAR

20:00 – 22:00 – MASTA

20:00 – 22:00 – ARTEM VOLYK

22:00 – 23:00 – ТОЙ САМИЙ ТИМУР

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Як дістатися фестивалю Atlas Weekend 2019:

Від аеропорту Бориспіль (КВР) – маршрутне таксі № 322 до станції метро «Харківська», далі – на метро до станції «Виставковий центр».

Від центрального залізничного вокзалу – маршрутне таксі № 458, № 726.

Від залізничного вокзалу «Південний» – маршрутне таксі № 507.

Від центрального автовокзалу – маршрутне таксі № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки «Експоцентр».

Повний розклад фестивалю дивись тут.

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