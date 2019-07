І хоча організатори ще притримують пару козирів у рукаві, більшість хедлайнерів Atlas Weekend 2019 вже відомі! Запам’ятовуй, а краще записуй – коли і о котрій послухати головних гостей фестивалю.

Netta – 10 липня – 18:30

Драйвова епатажна переможниця «Євробачення-2018» Netta вже побувала нещодавно в Києві, де знімала кліп на пісню «Bassa Sababa». А повернеться до столиці вона з концертною програмою, яка не дасть вам встояти на місці. Запасайтеся гарним настроєм та енергією!

Том Вокер – 10 липня – 19:00

Переможець Brit Awards 2019 Том Вокер – автор пісень, що звучать у серіалах «Велика маленька брехня» і «Форс-мажори».

Little Big – 10 липень – 20:00

Ну що ж, хай буде повний SKIBIDI! Якщо досі ви не вивчили трендовий танець, ще є час підготуватися і влаштувати флешмоб під головною сценою фестивалю.

Tom Odell – 10 липень – 21:00

Минулого року Tom Odell не доїхав до України, але у 2019-му ми точно побачимо його на сцені Atlas Weekend 2019. Харизматичний блондин пообіцяв своїм шанувальникам увірватися до Києва й заспівати все найхітовіші пісні. Чекаємо з нетерпінням!

Atlas Weekend запрошує на безкоштовний день 9 липня! Детальний розклад

Black Eyed Peas – 10 липня – 22:15

Black Eyed Peas – 16-кратні номінанти «Греммі» і рекордсмени чарту Billboard. Після возз’єднання у 2016-му група повернулася до витоків і записала альбом у жанрі альтернативний хіп-хоп. Зараз у колективу знову перші склад і назва.

The Chainsmokers – 11 липня – 22:15

Американський дует The Chainsmokers – володарі «Греммі» за кращий танцювальний запис, автори суперхітів «Closer», «Do not Let Me Down», «Something Just Like This». Електронні хітмейкери, відомі своїми колабораціями з Coldplay, Tiёsto, 5 Seconds of Summer і Halsey.

Сплин – 12 липня – 22:15

Культова група з Александром Васильєвим на чолі за три роки знову повернеться до Києва й виконає свої кращі хіти. Чи готові зірвати голос під «Прочь из моей головы», «Мое сердце» и «Орбит без сахара»?

A$AP Rocky – 13 липня – 22:45

A$AP Rocky – легендарний американський хіп-хоп виконавець приїде до Києва! Тож якщо ви готові качати під його треки, обзаведіться квитком на 13 липня!

Ліам Галлахер – 14 липня – 22:15

Британець Ліам Галлахер – легендарний голос Oasis. Після розпаду Beady Eye і тривалого мовчання він увірвався у британські чарти з синглом «Wall of Glass» і дебютним сольним альбомом «As You Were».

Майкл Ківанука – 14 липень – 21:00

А також Майкл Ківанука, легендарний Drum & Bass проект Noisia, американці Our Last Night і українці The Hardkiss з фестивальної презентацією альбому «Залізна ластівка».

Повний розклад Atlas Weekend 2019 дивись тут.

Читай також:

Atlas Weekend 2019: Екс-соліст Oasis – новий хедлайнер фестивалю

Atlas Weekend 2018. Від Винника до Placebo: Яскраві моменти

Atlas Weekend 2018. Від світанку до заходу – Як це було (ВІДЕО)