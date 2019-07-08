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Тіна Кароль похизувалася «сталевим» пресом

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Тіна Кароль продовжує розбурхувати мережу сексуальними фото. Цього разу поп-діва вирішила похизуватися шанувальникам спокусливими формами та рельєфним пресом

Сьогодні, 8 липня, на офіційній Instagram-сторінці Тіни Кароль з’явилося фото, яке справило на її шанувальників незабутнє враження. Співачка сфотографувалася в спокусливому зухвалому образі. Вона одягла тілесний топ на тонких бретельках, обтислу міді-спідницю з леопардовим принтом і білі кросівки.

Тіна Кароль у білизні підірвала Instagram. Сміливо, зухвало та дуже сексуально!

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Всього за кілька годин публікація набрала 40 000 лайків і сотні захоплених коментарів. Шанувальники Тіни Кароль залишилися в повному захваті від її стильного образу та сексуальної підтягнутої фігурки. А от «залізний» прес поп-діви ще довго буде головним приводом для обговорень на її фан-сторінках у соцмережах!

Фото: @tina_karol

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