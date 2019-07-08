Творець «Маски» Майк Річардсон дав інтерв’ю виданню Forbes про можливе перезавантаження фільму. Кіномани в передчутті! Що відомо про ремейк фільму «Маска», читай в нашому матеріалі

У-і-і-і! Легендарний фільм «Маска» повернеться на екрани через 25 років після прем’єри. Про плани на перезавантаження комедії розповів її творець Майк Річардсон у інтерв’ю для видання Forbes.

За словами Річардсона, він дійсно розглядає можливість зняти ремейк фільму «Маска». Творець легендарної комедії навіть визначився з актрисою, яку хотів би бачити в головній ролі! Так-так, ти все зрозуміла правильно. Якщо фільм «Маска» насправді візьмуться перезнімати, головну роль у проекті зіграє жінка.

– Я хотів би побачити в головній ролі дійсно хорошого коміка. У мене є одна на прикметі, але я не можу назвати її ім’я, – зізнався виданню Forbes Майк Річардсон. І додав, що доведеться докласти чимало зусиль, щоб умовити актрису знятися в проекті.

Подробиці сюжету нової «Маски» Майк Річардсон поки не розкриває. Але підкреслює, що абсолютна влада в руках людини, яка поглинає його людську природу, була, є та залишиться основною темою проекту.

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