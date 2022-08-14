Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 серпня

Сьогодні, 14 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
14 серпня 2022 – 172-й день війни Росії проти України. 226-й день року.
Який сьогодні день – 14 серпня
День народження месенджера «Telegram».
Всесвітній день ящірки.
День працівників будівельної галузі.
День працівників ветеринарної медицини.
Національні свята 14 серпня:
- У Португалії – День народження кориди
- У Парагваї – День прапора
- В Бразилії – День батька
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Події 14 серпня у світі
- 1385 рік — португальці розбивають кастильців у битві при Алжубарроті;
- 1457 рік — надрукували першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа);
- 1880 рік — закінчують спорудження знаменитого собору в Кельні;
- 1916 рік — в ході Першої світової війни починаються бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ;
- 1919 рік — частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобувають Старокостянтинів;
- 1936 рік — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбуваються змагання з баскетболу;
- 1947 рік — Пакистан та Індія здобули незалежність від Великої Британії;
- 1971 рік — проголосили незалежність Бахрейну;
- 1980 рік — на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників почали страйк, що став початком демократизації Польщі;
- 1992 рік — розпочинається грузино-абхазький конфлікт;
- 2013 рік — сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
За церковним календарем сьогодні, 14 серпня, відзначають Маковія або Медовий Спас. Одне з трьох літніх свят, яке святкують на честь Ісуса Христа.
День ангела сьогодні – 14 серпня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Дмитро, Олександр, Тимофій, Леонтій, Федір, Софія.
Прикмети на 14 серпня:
- Якщо малина вже дозріла, то можна сіяти озимі культури.
- Якщо все троянди відцвіли, то осінь буде ранньою і холодною.
- Дощовий день сьогодні – до дощового вересня.
- Вітряна погода 14 серпня – до сніжної і морозної зими.
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Що не можна робити 14 серпня:
- У цей день починається Успенський піст. Не можна їсти м’ясо, яйця і молочну їжу, влаштовувати гучні гуляння.
- Не можна забиратися в будинку сьогодні.
- Строго заборонено сваритися, лаятися матом, ображати близьких.
- Не можна бажати зла іншим людям, заздрити і мстити. Якщо у людини будуть погані помисли, то він сам від них постраждає.
Фото: IStock