Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 серпня

Сьогодні, 14 серпня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 серпня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

14 серпня 2022 – 172-й день війни Росії проти України. 226-й день року.

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Який сьогодні день – 14 серпня

День народження месенджера «Telegram».

Всесвітній день ящірки.

День працівників будівельної галузі.

День працівників ветеринарної медицини.

Національні свята 14 серпня:

У Португалії – День народження кориди

У Парагваї – День прапора

В Бразилії – День батька

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Події 14 серпня у світі

1385 рік — португальці розбивають кастильців у битві при Алжубарроті;

1457 рік — надрукували першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа);

1880 рік — закінчують спорудження знаменитого собору в Кельні;

1916 рік — в ході Першої світової війни починаються бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ;

1919 рік — частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобувають Старокостянтинів;

1936 рік — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбуваються змагання з баскетболу;

1947 рік — Пакистан та Індія здобули незалежність від Великої Британії;

1971 рік — проголосили незалежність Бахрейну;

1980 рік — на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників почали страйк, що став початком демократизації Польщі;

1992 рік — розпочинається грузино-абхазький конфлікт;

2013 рік — сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

За церковним календарем сьогодні, 14 серпня, відзначають Маковія або Медовий Спас. Одне з трьох літніх свят, яке святкують на честь Ісуса Христа.

День ангела сьогодні – 14 серпня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Дмитро, Олександр, Тимофій, Леонтій, Федір, Софія.

Прикмети на 14 серпня:

Якщо малина вже дозріла, то можна сіяти озимі культури.

Якщо все троянди відцвіли, то осінь буде ранньою і холодною.

Дощовий день сьогодні – до дощового вересня.

Вітряна погода 14 серпня – до сніжної і морозної зими.

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Що не можна робити 14 серпня:

У цей день починається Успенський піст. Не можна їсти м’ясо, яйця і молочну їжу, влаштовувати гучні гуляння.

Не можна забиратися в будинку сьогодні.

Строго заборонено сваритися, лаятися матом, ображати близьких.

Не можна бажати зла іншим людям, заздрити і мстити. Якщо у людини будуть погані помисли, то він сам від них постраждає.

Фото: IStock