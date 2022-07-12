Кожна дівчина, яка стежить за фігурою, в курсі тренувань з TRX-петлями. Унікальність занять з цим спортивним інвентарем у тому, що проводити їх можна де завгодно: у тренажерному залі, квартирі чи навіть ботанічному саду. Фітнес-тренер Анна Бабич продемонструвала, які вправи з TRX-петлями будуть максимально ефективними. Що примітно, таке тренування з ТРХ-петлями розраховане на всі групи м’язів.

Вправи для преса від Самвела Туманяна

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1 вправа. Випади

Тримайся за ТРХ, руки зігни в ліктях. Роби випади вперед і відразу ж назад. Працюй на обидві ноги по черзі. Стеж, щоб коліно ноги, яка крокує, не виходило за лінію шкарпеток. Коли робиш випад назад, намагайся тримати кут 90 градусів. Стропи тримай в напрузі. Виконуй вправу активно, на кожну ногу по 15 повторень.

2 вправа. Підтягування ТРХ

Працюємо на найширші м’язи спини. Бери до рук ТРХ та відхиляйся назад. Чим більше нахил, тим складніше виконувати вправу. Тримай у напрузі прес, корпус – в планці. Таз не виводь назад. З вихідного положення намагайся зводити лопатки. Працюємо на 20 повторень.

3 вправа. Присідання

Поклади стопу однієї ноги на коліно іншої. Присідай до паралелі з підлогою, тримай кут 90 градусів. Уважно стеж, щоб стропи були натягнуті. Коли підімаєшся, ногу не розпрямляй до кінця. Присідаємо 20 разів.

4 вправа. Згинання на біцепс

Бери до рук петлі. Зафіксуй лікті на рівні плечей. Відхиляйся назад, згинаючи руки. Чим нижче – тим складніше. Вибери кут, в якому буде комфортно працювати. Намагайся не працювати зап’ястями: вони повинні бути зафіксовані. Коли підтягуєш стропи до себе, видихай. Вправу виконуємо 15 разів.

5 вправа. Випади у бік

Працювати будемо по черзі на кожну ногу. Намагайся робити широкий крок в сторону, щоб ви відчувати, як розтягується внутрішня поверхня стегна. Таз відводь назад, коліно вперед не виводимо. Стропи натягнуті, не розслаблюємо їх. Коли піднімаємося, опорна нога повинна бути рівною. Працюємо по 15 повторень на кожну ногу.

Ці вправи можна внести до кругового тренування: проробляй всі 5 вправ поспіль, а потім відпочивай. Можна робити так два-три-п’ять кіл, в залежності від твоєї фізичної підготовки.

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