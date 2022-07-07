Не секрет, що зі святом Івана Купала пов’язані безліч обрядів і традицій. У ніч з 6 на 7 липня молоді дівчата ворожать на судженого, і, за повір’ями, саме у цей час передбачення виходять найправдивіші. Ми зібрали для тебе п’ять найцікавіших ворожінь.

У ході пошуку ми зіткнулися з безліччю старовинних обрядів, які не застосовні в сучасному світі, наприклад, вийти вночі босоніж у поле, подивитися на коня, обійняти березу опівночі та ін. Тому, промоніторивши безліч ворожінь, ми відібрали п’ять варіантів, які ти легко зможеш здійснити навіть в умовах мегаполісу. Вибирай ті, які більше подобаються, клич подруг і вирушайте у таємничий світ пророкувань та купальської магії.

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Ворожіння на Івана Купала 2022: Вінки на воду

Одне з найпоширеніших ворожінь на Івана Купала – запускання вінків на воду. Сплети з трав і польових квітів вінок, встав у нього скіпу (тонку довгу тріску, яка буде добре й довго горіти), і підпали її. Запусти вінок на воду і стеж за ним:

– якщо вінок швидко відпливе від берега – тебе чекає щасливе життя і хороший чоловік

– якщо вінок відразу потоне – цього року заміжжя тобі не світить

– якщо вінок запливе далі вінків подруг – будеш найщасливішою

– якщо скіпа у вінку довго не буде гаснути – будеш довго жити

Ворожіння на Івана Купала 2022: Ворожіння на ромашці

На відміну від звичного «любить – не любить», у ніч на Івана Купала цю квітку можна використовувати інакше. Візьміть із коханим по ромашці й одночасно запустіть їх на воду. Якщо квітки попливуть разом – бути вам щасливою парою, якщо вода віднесе їх у різні боки – ваші шляхи скоро розійдуться.

Ворожіння на Івана Купала 2022: Папороть

Якщо до тебе залицяються відразу двоє хлопців, і ти не знаєш, кого вибрати, це ворожіння допоможе вирішити непросту дилему. Візьми дві гілки папороті, кожна буде позначати одного з претендентів на твоє серце. Познач гілки ниточками або стрічками різних кольорів, щоб не переплутати! У купальську ніч підійди до річки або озера, опусти обидві гілочки одночасно на дно й відпусти. Той хлопець, чия папороть першою з’явиться на поверхні, і є твій суджений.

Ворожіння на Івана Купала 2022: Ворожіння на вишневих кісточках

Намалюй коло діаметром 9 сантиметрів. У руку візьми 9 вишневих кісточок, загадай бажання і підкинь кісточки в повітря. Якщо всі впадуть всередину кола, бажання здійсниться. Якщо ж у колі виявиться більше 6 штучок – щоб бажання здійснилося, тобі доведеться докласти зусиль. Якщо більше 4 кісточок впадуть поза колом, не здійсниться!

Ворожіння на Івана Купала 2022: Листок правди

У ніч на Івана Купала зірви з будь-якого дерева зелений листок і напиши на ньому першу букву імені коханого. Підкинь листок у повітря, і спостерігай:

– якщо листок полетить високо – хлопець тебе кохає

– якщо злетить, але не вище твоєї голови – тебе скоро запросять на побачення

– якщо буде кружляти – чекай палкого кохання

– якщо швидко впаде – ви скоро розійдетеся

Хоч який би був результат твого ворожіння, пам’ятай: все у твоїх руках! І навіть якщо папороть, свічка, вінок та ін. «сказали», що «не судилося», не обов’язково опускати руки і здаватися. Вір насамперед своєму серцю, воно правдивіше за все в будь-який день!

Фото: IStock