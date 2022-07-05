Мода 2022: Який купальник обрати

Літо вже в розпалі, і ми зібрали найактуальніші моделі купальників 2022. Головні вимоги – він повинен класно сидіти на тобі та гарно виглядати на фото в Instagram. Спеціально заради тебе ми розібралися у трендах купальників 2022. Як не прогадати з моделлю? Який колір та принт обрати? Читай далі у матеріалі.

Анімалістичний принт Цього сезону анімалістичний принт увійшов у всі елементи гардеробу. Купальники не стали виключенням. Окрім класичного вже леопарду, варто звернути увагу на чорно-білі полоси зебри, оранжево-чорні тигра та шкіру пітона. Вони додають образу пікантності та небезпеки, тому у таких принтах варто обирати сміливі фасони купальників. Модні сонцезахисні окуляри 2022

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Халтер

Моделі купальників із застібками або завязками на шиї – на піку популярності. Це зручна та трендова модель, яку особливо полюбляли Мерлін Монро та Бриджит Бардо.

Монокіні

Це цільний купальник із звабливими вирізами на боках, які привідкривають стегна і талію. Звичайно, засмагати у такому купальнику не варто, але для стильних яскравих фото – це ідеальний вибір!

Як зберегти засмагу надовго

Високі плавки

Високі плавки, які закінчуються на талії та оголяють кісточки стегон та сідниць, роблять ноги візуально довшими. Вони допоможуть маленьким дівчатам здаватися вищими. Це сміливий вибір для тих, хто не боїться показати максимум себе та свої booty.

Ретро

Купальники у стилі ретро не виходять з моди вже кілька сезонів підряд. Усі хочуть відтворити той легкий образ, який втілювала Мерилін Монро у 60-х. У таких купальниках плавки повинні бути завищеними, а верх краще обирати бандо або балконет. Особливо добре вони виглядають на дівчатах з формами. Що стосується принта, ідеально такий фасон доповнить чистий пастельний колір, горох або смужка.

Фото: IStock