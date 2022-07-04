Дивлячись на фотографії знаменитостей, які виблискують сліпучими усмішками, залишається лише заздрісно зітхати: «Такі білосніжні зуби – це 100% фотошоп…» А от і ні! І навіть не дуже дорогі стоматологічні процедури. Вся справа… в олії! Читай, як у домашніх умовах відбілити зуби

Ідеально білі зуби – мрія кожної дівчини. Але як досягти того самого бажаного ефекту «як у рекламі», знає не кожна. Відвідування стоматологів часто не дають довгострокового ефекту, а ходити до лікаря на малоприємну процедуру відбілювання зубів щомісяця не всім дозволяють фінанси. То що ж робити, якщо в гаманці негусто, а білі зубки мати хочеться?

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Відповідь проста: тобі допоможе олія! Причому практично будь-яка. Звичайнісінькі олії – кокосова, чайного дерева, соняшникова, апельсинова або оливкова – які можна придбати в будь-якій аптеці, відбілюють емаль не гірше зубних паст і порошків. А те, що безпечніше й ніжніше, так точно!

Максимально швидко досягти бажаного ефекту тобі допоможе олія чайного дерева. Двох крапель цього чудо-засобу вистачає на цілий день: просто капни трохи на зубну щітку і ретельно почисть зубки, як зробила б це звичайною пастою. Прополощи рот простою водою і насолоджуйся результатом! Ефект з’явиться вже після першого чищення.

Спа-салон вдома? Легко!

Якщо ж після полоскання залишився присмак або запах олії чайного дерева, який тобі неприємний, не переймайся. Від нього легко позбутися, прополоскати ротову порожнину теплою водою з сіллю (1 ч. л. на склянку води). Вуаля!

Олії лимона та інших цитрусових теж відмінно підійдуть для цієї процедури і, крім білосніжної усмішки, подарують тобі міцний імунітет на тривалий час!

Якщо ж ти вирішила поекспериментувати з соняшниковою олією, то врахуй, що вона неодмінно має бути нерафінованою! Ефект проявиться не так швидко, як після використання олії чайного дерева, зате соняшникова вже точно є в тебе вдома, навіть до аптеки йти не доведеться. Тож, бігом за олією. І все у тебе вийде!

Фото: IStock