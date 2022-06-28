Коли День Конституції України 2022 і історія свята

Коли День Конституції України 2022? Як святкують цей день і чому він важливий? Історія свята День Конституції України – далі в матеріалі

Вітання з Днем Конституції України 2022 у віршах, СМС і прозі

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Коли День Конституції України 2022?

День Конституції України святкують щорічно 28 червня, адже в цей день, 26 років назад, наша країна отримала найважливіший для кожного громадянина документ – Конституцію. Отже, в 2022 році це державне свято також святкуватимуть 28 червня.

Привітання з Днем Конституції України в віршах

Як святкують День Конституції України 2022 і чому він важливий?

Щороку День Коституції України, 28 червня активісти та влада щоразу намагаються донести громадянам важливість цього свята та самої Конституції України. Зазвичай в цей день влаштовують багато концертів, просвітницьких заходів, виставок, парадів. Звичайно, що не обходиться без прикрашання вулиць прапорами, кульками, патріотичними плакатами.

В День Конституції Новий канал покаже благодійний концерт топових зірок

Цікаві факти про День Конституції України

День Конституції України – єдине державне свято, яке закріплене в самій Конституції України.

Ухвалювали документ теж дуже цікаво. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проект Конституції на одному засіданні без перерв. Голосування відбувалося за кожною статтею окремо і цілими розділами. О 9:18 ранку 28 червня 1996 року за Конституцію України проголосували в цілому. Таким чином 321 голосами (з 300 необхідних) було введено в дію Основний Закон України.

Привітання з Днем Конституції у прозі

Цікаво, що до цього моменту, Україна прожила без Конституції аж п’ять років, і залишалась єдиною країною пострадянського простору без головного документа держави.

Фото: IStock