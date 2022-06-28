Новий канал>G.space>Новини

Коли День Конституції України та історія свята

Коли День Конституції України 2022 і історія свята

Коли День Конституції України 2022? Як святкують цей день і чому він важливий? Історія свята День Конституції України – далі в матеріалі

Вітання з Днем Конституції України 2022 у віршах, СМС і прозі

Related video

Коли День Конституції України 2022?

День Конституції України святкують щорічно 28 червня, адже в цей день, 26 років назад, наша країна отримала найважливіший для кожного громадянина документ – Конституцію. Отже, в 2022 році це державне свято також святкуватимуть 28 червня.

Привітання з Днем Конституції України в віршах

Коли День Конституції України 2022 і історія свята

Як святкують День Конституції України 2022 і чому він важливий?

Щороку День Коституції України, 28 червня активісти та влада щоразу намагаються донести громадянам важливість цього свята та самої Конституції України. Зазвичай в цей день влаштовують багато концертів, просвітницьких заходів, виставок, парадів. Звичайно, що не обходиться без прикрашання вулиць прапорами, кульками, патріотичними плакатами.

В День Конституції Новий канал покаже благодійний концерт топових зірокКоли День Конституції України 2022 і історія свята

Цікаві факти про День Конституції України 

День Конституції України – єдине державне свято, яке закріплене в самій Конституції України.

Ухвалювали документ теж дуже цікаво. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проект Конституції на одному засіданні без перерв. Голосування відбувалося за кожною статтею окремо і цілими розділами. О 9:18 ранку 28 червня 1996 року за Конституцію України проголосували в цілому. Таким чином 321 голосами (з 300 необхідних) було введено в дію Основний Закон України.

Привітання з Днем Конституції у прозі

Цікаво, що до цього моменту, Україна прожила без Конституції аж п’ять років, і залишалась єдиною країною пострадянського простору без головного документа держави.

Коли День Конституції України 2022 і історія свята

Фото: IStock

Коли День Конституції України 2022 і історія свята

gspace выбор редакции день конституции модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь